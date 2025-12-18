Germania a aprobat o alocație de 10 euro pe lună în conturile de economii pentru pensie ale copiilor și adolescenților

Guvernul german a aprobat miercuri un proiect de lege pentru consolidarea pilonului privat al sistemului de pensii, care include o subvenție de stat garantată de 10 euro pe lună pentru copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, în ideea de a-i ajuta să dispună de un fond de economii la pensie, transmite EFE.

Așa-numita ‘pensie anticipată’, parte a unui pachet mai amplu de reformă pentru sistemul de pensii private, care va ajunge acum în camera inferioară a Parlamentului german, consolidează planificarea pensionării generațiilor mai tinere printr-un depozit individual de economii pentru pensie.

‘Planul nostru de pensie trebuie să fie conceput în mod echitabil între generații. Aceasta include pensia anticipată și economiile private pentru pensie. Prin deciziile noastre privind pensiile, creștem încrederea că putem garanta un venit sigur pe termen lung la bătrânețe’, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Plățile lunare de 10 euro pentru copiii născuți în 2020 vor fi efectuate retroactiv de la 1 ianuarie 2026, a explicat Ministerul german de Finanțe într-un comunicat. Începând cu 2029, vor fi acoperite și alte grupe de vârstă care nu erau incluse anterior.

Reforma sistemului de pensii private include crearea unui cont de economii pentru pensie fără cerințe de garanție ca o nouă categorie de produse. Acest lucru permite oportunități mai mari de profitabilitate, afirmă Guvernul german, explicând că produsele garantate vor continua să fie disponibile pentru cei care doresc o siguranță sporită, cu capital garantat de până la 80% sau 100% din contribuții.

Pentru copiii și adolescenții care primesc alocația lunară de 10 euro, ai căror părinți nu deschid un cont de economii pentru pensie, va fi disponibilă o soluție de investiții colective. În acest fel, drepturile nu vor depinde de decizia părinților, precizează Guvernul. În cazul unei deschideri ulterioare de depozit, fondurile acumulate până în acel moment în soluția colectivă pot fi transferate într-un contract personal.

Părinții vor primi, de asemenea, pentru fiecare euro contribuit până la 1.200 de euro, o subvenție de 25 de cenți per copil, până la maximum 300 de euro.

De asemenea, se va acorda un bonus tinerilor care intră pe piața muncii, astfel încât oricine semnează un contract de economii pentru pensie înainte de vârsta de 25 de ani va primi o subvenție suplimentară unică de 200 de euro.

Mai mult, deși sistemul actual de subvenționare, cu scutire de impozit pe contribuții în faza de acumulare și impozitarea ulterioară a beneficiilor în faza de plată, rămâne în vigoare, calculul subvenției va fi structurat în viitor proporțional cu contribuția efectuată. Astfel, se preconizează că pentru fiecare euro contribuit până la 1.200 de euro, se vor primi 30 de cenți (din 2029, 35 de cenți), iar pentru sumele următoare până la 600 de euro, 20 de cenți per euro. Contribuția personală maximă subvenționată în acest mod este de 1.800 de euro pe an.

Ministrul Finanțelor, Lars Klingbeil, a subliniat că ‘prin pensia anticipată, oferim tinerilor capital de pornire pentru economiile lor pentru pensie încă de la început’. ‘Sprijinim familiile, astfel încât acestea să poată economisi privat pentru copiii lor. Și consolidăm educația financiară, asigurându-ne că și copiii și adolescenții sunt implicați în planificarea pensionării’, a adăugat Klingbeil.