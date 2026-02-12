Germania: Aproape 50.000 de angajați din sectorul auto și-au pierdut locurile de muncă în 2025

Zeci de mii de angajați din sectorul auto german și-au pierdut anul trecut locurile de muncă, potrivit unui raport publicat de Asociația Constructorilor Germani de Automobile (VDA), transmite DPA.

Conform datelor preliminare ale VDA, aproximativ 726.000 persoane erau angajate în sectorul auto în 2025, cu aproape 47.000 mai puține decât în 2024, și cu aproape 107.000 mai puține decât în 2019.

Într-un studiu dedicat industriei și realizat de VDA se arată că aproape două treimi din companii și-au redus anul trecut numărul de angajați din sectorul auto german. Aproape una din două firme a raportat că și în prezent au loc concedieri, în timp ce aproximativ una din patru face concedieri în Germania și angajează în străinătate. .

‘Condițiile din Germania și Europa se deteriorează, punând companiile – în special furnizorii mici și medii din industria auto – sub presiune’, a avertizat președintele VDA, Hildegard Müller.

Müller a criticat autoritățile europene, din cauza ‘combinației dintre negarea realității și iluzia relevanței’ în Bruxelles.

Studiul VDA a fost realizat în rândul a 124 companii din sectorul auto, în perioada 11-25 ianuarie.

Conform datelor publicate de VDA luna aceasta, Germania a produs un număr record de vehicule electrice anul trecut, păstrându-și locul secund, după China, în topul celor mai mari centre de producție din lume.

Potrivit VDA, producția internă de vehicule electrice pe baterii a crescut cu 15% în ritm anual, ajungând la 1,22 milioane de unități, în timp ce numărul de vehicule hibride plug-in produse în Germania a crescut cu 54%, ajungând la aproximativ 450.000 de vehicule.

În total, 1,67 milioane de autoturisme electrice au fost fabricate anul trecut în Germania, o creștere de 23% în ritm anual.

Grație acestor cifre, Germania a fost, încă o dată, a doua cea mai importantă locație pentru producția de autoturisme electrice la nivel mondial, devansând SUA cu 1,04 milioane, a subliniat VDA, în timp ce China a produs 16,1 milioane autoturisme electrice.

Pentru acest an, Asociația Constructorilor Germani de Automobile se așteaptă la o creștere cu 10% a producției de vehicule electrice cu baterii.

Luna trecută, guvernul de la Berlinul a anunțat că va oferi familiilor cu venituri mici și medii subvenții de până la 7.000 de dolari pentru a cumpăra mașini electrice noi.

Hildegard Mueller a spus că factorii de decizie trebuie să îmbunătățească în continuare condițiile generale din domeniul automobilelor electrice, inclusiv infrastructura de încărcare, extinderea rețelei electrice și prețurile la electricitate, astfel încât măsurile referitoare la noile stimulente să nu fie unele de scurtă durată.