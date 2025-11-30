Germania ar putea relua subvenționarea achizițiilor de vehicule electrice

Guvernul german ar urma să revitalizeze o schemă de subvenționare pentru a încuraja gospodăriile cu venituri medii și scăzute să cumpere sau să ia în leasing vehicule electrice (EV), transmite DPA.

Acordul convenit în cadrul coaliției aflată la guvernare în Germania include mașinile electrice pe baterii și vehiculele hibride plug-in.

După anularea precedentei scheme de subvenționare, la finalul lui 2023, vânzările de vehicule electrice în Germania au scăzut semnificativ, deși acum se observă o creștere a înmatriculărilor. Germania este cea mai mare piață auto din UE.

Conform unui document consultat de DPA, sunt eligibile pentru subvenții gospodăriile care au venituri impozabile anuale de sub 80.000 euro. Această limită crește cu 5.000 euro pentru fiecare copil din acea gospodărie.

Subvenția de bază este de 3.000 euro, crește cu 500 euro pentru fiecare copil, până la un nivel maxim de 1.000 euro. O completare la suma din schemă va fi disponibilă pentru gospodăriile cu venituri scăzute.

Programul, care ar urma să fie finalizat până la finalul anului, va fi lansat cât mai curând posibil în 2026, în funcție de obținerea aprobării Comisiei Europene, care supervizează subvențiile de stat.

Schema face parte dintr-un plan mai amplu de a reduce emisiile Germaniei de gaze cu efect de seră, și va fi finanțată cu trei miliarde de euro dintr-un fond special de mediu.

Subvenția este menită să ajute sectorul auto, unul din motoarele de creștere ale economiei germane, afectat de cererea redusă de EV, de concurența din China și de taxele vamale americane.

Numărul de angajați în industria auto din Germania a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani, reducerea activității celei mai mari economii europene afectând procesul de producție și forța de muncă.

Conform datelor publicate recent de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), la finalul trimestrului trei din 2025 erau cu 48.700 mai puține locuri de muncă în industria auto față de perioada similară din 2024, un declin de 6,3%. Este cel mai sever recul în rândul marilor sectoare industriale unde sunt peste 200.000 de angajați.

Sectorul auto, al doilea mare domeniu industrial din Germania după ingineria mecanică, are acum doar 721.400 de angajați, aproape de cel mai scăzut nivel înregistrat din 2011, a precizat Destatis.