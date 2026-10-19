Germania: Ministrul Dezvoltării cere exceptarea ajutorului pentru Ucraina de la restricţiile constituţionale privind îndatorarea

Ministrul german al Cooperării Economice şi Dezvoltării, Reem Alabali Radovan, solicită exceptarea finanţării destinate Ucrainei de la mecanismul constituţional care limitează împrumuturile publice, cunoscut drept ”frâna datoriei”, avertizând că reducerile bugetare ameninţă capacitatea Germaniei de a menţine sprijinul civil acordat Kievului, transmite Reuters.

”Atacurile ruseşti sunt mai grave ca niciodată, provocând mai multe decese, mai multe distrugeri şi mai multă suferinţă. Dar, în condiţiile în care reducerile bugetare pentru asistenţa de dezvoltare continuă, pur şi simplu nu vom mai putea menţine sprijinul pentru Ucraina la acest nivel”, a declarat Alabali Radovan vineri, în marja reuniunilor Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale de la Bangkok.

Finanţarea destinată Ucrainei din bugetul ministerului său se ridică anul acesta la aproximativ 330 de milioane de euro (371 de milioane de dolari), faţă de 670 de milioane de euro în 2022 şi 750 de milioane de euro în 2023.

Astfel, alocările au scăzut cu peste 50% faţă de 2022 şi cu 56% comparativ cu nivelul din 2023.

”În acest moment, nu mai este vorba despre o decizie politică. Ne confruntăm pur şi simplu cu reduceri masive şi nu va mai fi posibil să continuăm. Este cu atât mai dificil cu cât aceşti bani sunt investiţi eficient în stabilitatea Ucrainei şi a Europei”, a afirmat ministrul german.

Propunerea provoacă divergenţe în coaliţia de guvernare

Alabali Radovan este membră a Partidului Social-Democrat (SPD), partenerul minoritar al coaliţiei conduse de cancelarul Friedrich Merz, liderul Uniunii Creştin-Democrate (CDU).

Propunerea sa beneficiază de sprijinul ministrului de externe Johann Wadephul, membru al CDU, dar întâmpină opoziţie din partea altor reprezentanţi ai formaţiunii conservatoare, care resping introducerea unor noi excepţii de la regulile privind îndatorarea publică.

Germania a aprobat deja derogări de la restricţiile constituţionale pentru anumite categorii de cheltuieli, inclusiv cele destinate apărării. Extinderea acestui tratament la asistenţa civilă pentru Ucraina ar permite protejarea finanţării de constrângerile bugetare existente.

Ministrul Dezvoltării a explicat că sprijinul pentru Ucraina reprezintă deja o prioritate în cadrul instituţiei pe care o conduce, însă numeroase alte crize şi conflicte necesită finanţare.

”Acord deja prioritate sprijinului pentru Ucraina, dar există şi multe alte crize şi conflicte. În plus, activitatea noastră se desfăşoară pe termen lung, ceea ce înseamnă că părţi importante din buget sunt deja angajate”, a declarat Alabali Radovan.

Potrivit acesteia, reducerile afectează în primul rând instrumentele de intervenţie în situaţii de criză, deoarece acestea depind de fonduri flexibile, care nu au fost alocate în prealabil unor proiecte.

Ministrul german a susţinut, totodată, apelul cancelarului Friedrich Merz ca alte state să îşi majoreze contribuţiile pentru sprijinirea Ucrainei.

”Noi suntem cei mai puternici susţinători şi cred că şi alţii pot şi ar trebui să contribuie mai mult”, a afirmat Alabali Radovan.