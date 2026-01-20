Germania: Noua schemă de subvenționare EV va sprijini sectorul auto al țării

Noile subvenții din Germania pentru achiziționarea vehiculelor electrice (EV) sunt ‘un impuls’ pentru sectorul auto al țării, care se confruntă cu dificultăți, a anunțat luni ministrul Mediului, Carsten Schneider, transmit DPA și Reuters.

Planul fusese anunțat de Guvernul cancelarului Friedrich Merz în toamna anului trecut, iar detaliile au fost prezentate luni, după negocieri între partidele aflate la guvernare.

‘Acest plan reprezintă un impuls major pentru mobilitatea electrică din Germania. Și un impuls pentru industria noastră auto internă, care oferă mașini electrice puternic’, a declarat Schneider.

Germania este cea mai mare piață auto europeană.

Noile subvenții permit consumatorilor să solicite ajutor guvernamental de la 1.500 la 6.000 euro pentru achiziționarea unui vehicul electric , eligibilitatea ajungând la până la un venit maxim de 90.000 euro pentru gospodăriile cu doi copii.

De asemenea, schema acoperă și vehiculele hibdride plug-in, și cele cu dispozitive care extind autonomia bateriei, fiind disponibilă o subvenție de bază de 1.500 euro.

Pentru a fi eligibile, vehiculele nu trebuie să emită mai mult de 60 grame de dioxid de carbon (CO2) per kilometru și trebuie să aibă o autonomie de cel puțin 80 kilometri.

Industria auto germană, o componentă centrală a celei mai mari economii europene, s-a confruntat cu dificultăți în ultimii ani, pe fondul majorării costurilor și a concurenței puternice din China.

Dar Schneider susține că aproximativ 80% din vehiculele electrice și hibride plug-in înmatriculate anul trecut în Germania au fost produse în Europa, ceea ce arată performanțele producătorilor auto interni.

Pe fondul temerilor că firmele din China, cum ar fi BYD, ar putea inunda piața din Europa cu vehicule electrice ieftine, Schneider a declarat că producătorii auto germani se adaptează concurenței. ‘Anul acesta, din ce în ce mai multe modele accesibile de la producătorii auto germani vor fi lansate pe piață’, a adăugat ministrul Mediului.

Berlinul a alocat pentru schemă trei miliarde de euro, care va acoperi probabil 800.000 vehicule subvenționate până în 2029, iar solicitările pot fi transmite retroactiv, pentru înmatriculările noi de la 1 ianuarie. Nu vor fi excluse mașinile importate, inclusiv cele produse în China, a afirmat Schneider.

Acesta a adăugat: ‘Vom face față provocării concurenței și nu vom impune limite în acest sens’.

Numărul de angajați în industria auto din Germania a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani, reducerea activității celei mai mari economii europene afectând procesul de producție și forța de muncă.

Conform datelor publicate recent de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), la finalul trimestrului trei din 2025 erau cu 48.700 mai puține locuri de muncă în industria auto față de perioada similară din 2024, un declin de 6,3%. Este cel mai sever recul în rândul marilor sectoare industriale unde sunt peste 200.000 de angajați.

Sectorul auto, al doilea mare domeniu industrial din Germania după ingineria mecanică, are acum doar 721.400 de angajați, aproape de cel mai scăzut nivel înregistrat din 2011, a precizat Destatis.