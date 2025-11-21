Germania: Numărul de angajați în industria auto, la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani

Numărul de angajați în industria auto din Germania a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani, reducerea activității celei mai mari economii europene afectând procesul de producție și forța de muncă, transmite Xinhua.

Conform datelor publicate de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), la finalul trimestrului trei din 2025 erau cu 48.700 mai puține locuri de muncă în industria auto față de perioada similară din 2024, un declin de 6,3%. Este cel mai sever recul în rândul marilor sectoare industriale unde sunt peste 200.000 de angajați.

Sectorul auto, al doilea mare domeniu industrial din Germania după ingineria mecanică, are acum doar 721.400 de angajați, aproape de cel mai scăzut nivel înregistrat din 2011, a precizat Destatis.

Declinul este și mai accentuat în rândul furnizorilor de componente auto. Producătorii de mașini și de motoare, care sunt responsabili pentru aproximativ 60% din forța de muncă a sectorului, au raportat o scădere anuală de 3,8% a ratei angajării, în timp ce la furnizorii de componente auto declinul a fost de 11,1%.

Conform Destatis, la finalul trimestrului trei din 2025 erau 5,43 milioane de angajați în sectorul industrial din Germania, în scădere cu 120.300, față de perioada similară din 2024, un declin de 2,2%.

Pe fondul costurilor ridicate, al stagnării cererii și al deficitului de angajați calificați, multe companii și-au mutat operațiunile peste hotare.

Datele separate ale Destatis arată că, în perioada 2021 – 2023, aproximativ 1.300 de companii din Germania cu cel puțin 50 de angajați și-au relocat o parte sau întreaga activitate în afara țării, ceea ce a avut ca rezultat pierderea a 50.800 locuri de muncă.

Majoritatea companiilor au citat costurile mai scăzute cu forța de muncă ca principalul motiv al relocării, precum și disponibilitatea angajaților calificați, potrivit Destatis.