Germania: Numărul șomerilor a ajuns la 3,06 milioane în luna august

Rata șomajului în Germania a rămas stabilă în luna august, la 6,4%, pe fondul unei activități slabe pe piața muncii, dincolo de variațiile sezoniere, a informat vineri Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă, transmite AFP.

În cifre brute, care sunt mai puțin reprezentative, dar sunt discutate pe larg de către public, numărul șomerilor a crescut cu 54.000 într-o lună, rămânând peste pragul de trei milioane, care a fost din nou depășit în iulie.

Însă datele corectate în funcție de variațiile sezoniere arată că numărul de șomeri a crescut cu 4.000, ușor sub așteptările analiștilor și economiștilor care mizau pe o creștere cu 5.000 a numărului de șomeri.

‘Chiar și în august, piața muncii prezintă foarte puțin dinamism dincolo de fluctuațiile sezoniere obișnuite. Aceasta reprezintă o continuare a tendinței slabe observată în ultimele luni continuă’, a declarat președinta Agenției federale pentru ocuparea forței de muncă, Andrea Nahles.

Comparativ cu situația de la sfârșitul lunii august 2025, numărul persoanelor fără un loc de muncă a crescut cu 36.260 în Germania.

În al doilea trimestru al acestui an, economia germană a dat dovadă de o rezistență surprinzătoare, cu o creștere a PIB-ului de 0,3%, în pofida războiului din Orientul Mijlociu și a închiderii Strâmtorii Ormuz, care a declanșat un șoc energetic în zona euro.

Aceste semnale încurajatoare au încurajat banca de stat KfW să își îmbunătățească previziunile de creștere pentru 2026, până la 1,1%, de la 0,7% cât estima anterior.

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă a remarcat și ea că există semne de îmbunătățire a conjuncturii economice, dar în același timp a făcut un apel la. ‘Aceste tendințe trebuie mai întâi să se confirme înainte de a se resimți pe piața muncii din Germania’, a avertizat Andrea Nahles, într-o conferință de presă. ‘Dacă această tendință se confirmă, efectele sale ar trebui să se resimtă pe piața muncii cu o întârziere de câteva luni, poate peste un semestru’, a adăugat președinta Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă.