Germania: prețul litrului de motorină a atins un nou maxim istoric în weekend-ul de Paști

Prețul litrului de motorină a atins duminică un nou maxim istoric în Germania, când prețul mediu a ajuns la 2,440 euro (2,820 dolari) pe litru, în creștere cu 1,5 cenți față de ziua precedentă, potrivit Automobil Clubului german (ADAC), transmite DPA.

Benzina E10 s-a scumpit și ea cu 0,7 cenți, ajungând la un preț mediu de 2,191 euro pe litru.

Luni, la prânz, s-au înregistrat noi creșteri, prețul mediu al motorinei majorându-se cu 6,6 cenți, până la 2,487 euro per litru, iar cel al benzinei E 10 crescând, de asemenea, cu 6,6 cenți, ajungând la 2,235 euro per litru. ADAC consideră majorările de preț ca fiind excesive.

În paralel, cotația țițeiului a continuat să urce. Țițeiul Brent cu livrare în luna iunie a ajuns la 111 dolari pe baril, în creștere cu aproape 40 de dolari de la începutul războiului.

Ca răspuns la scumpirea petrolului, generată de războiul din Orientul Mijlociu, Guvernul german a adoptat săptămâna trecută o lege conform căreia benzinăriile au voie să majoreze prețurile doar o dată pe zi, la prânz, în încercarea de a limita fluctuațiile de prețuri și de a asigura o mai mare transparență. Măsura a intrat în vigoare miercuri, 1 aprilie.

Comparativ, în urmă cu o săptămână, pe 30 martie, germanii plăteau în medie 2,295 euro pentru un litru de motorină și 2,087 euro pentru un litru de benzină E10.