Germania: Producția industrială, la cel mai scăzut nivel din mai 2020, exporturile au depășit estimările

Producția industrială a Germaniei a scăzut în iunie, ajungând la cel mai redus nivel din pandemie și extinzând declinul de anul trecut, pe fondul cererii externe slabe și al sporirii concurenței din China, în timp ce exporturile celei mai mari economii europene au crescut peste așteptări, transmite Reuters.

Producția industrială a scăzut cu 1,9% în iunie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de 0,1%, a anunțat joi Oficiul federal de statistică (Destatis), în timp ce analiștii se așteptau la o diminuare de 0,5%.

Producția a ajuns la cel mai redus nivel începând din mai 2020, când pandemia a afectat sever activitatea economică, a precizat Destatis.

În trimestrul doi din 2025, producția industrială a scăzut cu 1%, revenind la nivelul din primul semestru din 2020.

Datele anterioare sugerau o redresare a producției industriale germane anul acesta, după declinul sever din 2024, dar noile date arată o continuare a tendinței descendente în 2025, a apreciat economistul Franziska Palmas, de la Capital Economics, adăugând: ‘Perspectivele pe termen mediu rămân slabe, ținând cont de stagnarea din Europa și China, iar sporirea concurenței din China va afecta probabil semnificativ cererea pentru mărfuri industriale din Germania’.

Un raport separat arată în iunie o scădere neașteptată, de 1%, a comenzilor industriale în Germania, a doua lună de declin consecutiv, în urma reducerii cererii externe, conform Destatis.

Un efect secundar nedorit al taxelor vamale americane care intră de joi în vigoare ar putea fi o înrăutățire a datelor preliminare privind evoluția PIB-ului Germaniei în trimestrul doi din 2025, a avertizat Carsten Brzeski, analist la ING.

Conform datelor preliminare, economia germană s-a contractat cu 0,1% în perioada aprilie-iunie 2025, pe fondul încetinirii cererii din SUA.

În iunie, exporturile Germaniei au urcat cu 0,8% comparativ cu luna precedentă, în timp ce analiștii se așteptau la un avans de 0,5%.

Exporturile către statele membre UE au urcat cu 2,4%, în timp ce livrările către țările din afara blocului comunitar au scăzut cu 1,2%, potrivit Destatis. Exporturile către Statele Unite au înregistrat o scădere de 2,1% comparativ cu mai, al treilea declin lunar consecutiv, ajungând la cea mai redusă valoare din februarie 2022.

Importurile au urcat cu 4,2% față de luna precedentă, potrivit Destatis.

Pe ansamblu, balanța comercială externă a Germaniei a avut un surplus de 14,9 miliarde de euro în iunie, în scădere față de un excedent de 18,5 miliarde de euro luna precedentă și 20,3 miliarde de euro în iunie 2024.

Aproximativ 10,4% din exporturile Germaniei au mers spre SUA în 2024, adică exporturi cu o valoare de 161,3 miliarde de euro, sau 183,3 miliarde de dolari, ceea ce face din SUA cea mai importantă destinație pentru exporturile germane, a anunțat recent Oficiul federal de statistică (Destatis). SUA au fost, de asemenea, cel mai mare partener comercial al Germaniei, atât pentru exporturi cât și pentru importuri, luând acest titlu înapoi de la China, care l-a deținut între 2016 și 2023.

Germania este mai expusă la tarife față de multe state comparabile din UE, apreciază analiștii, din cauza importanței sectorului industriei și a dependenței sale de vânzările peste hotare. Parlamentarii germani au reacționat la nevoia de a stimula economia printr-un fond, în valoare de mai multe sute de miliarde de euro, destinat investițiilor în noi infrastructuri precum și investițiilor în apărare.