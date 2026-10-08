Germania: Producția industrială se redresează

Producția industrială a Germaniei a crescut mai mult decât se estima în august, în pofida perturbărilor cauzate de nivelul scăzut al Rinului, pe fondul activității solide din domeniul construcțiilor și al producției de echipamente, a anunțat miercuri Oficiul federal de statistică (Destatis), transmit DPA și Reuters.

Sectorul industrial german beneficiază de pe urma majorării cheltuielilor din domeniul apărării, precum și datorită digitalizării, inclusiv AI (inteligența artificială). ‘Aceste evoluții arată că boom-ul din jurul AI și al centrelor de date a ajuns și în Germania’, a declarat Sebastian Wanke, economist al KfW.

Producția industrială a crescut cu 2% în august, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un declin de 1,2%), în timp ce analiștii estimau o creștere de 0,5%. Este cel mai ridicat ritm de creștere începând din martie 2025.

‘Datele reprezintă o surpriză majoră. Ținând cont de nivelul scăzut al Rinului și impactul negativ asupra lanțurilor de aprovizionare, nu ar fi fost exclusă o scădere a producției industriale. Așadar, datele de miercuri sunt cu atât mai binevenite’, a apreciat Thomas Gitzel, economist șef la VP Bank. Acesta se așteaptă ca cea mai mare economie europeană să înregistreze un avans de peste 1% in 2026.

Evoluțiile din august vin în pofida unei scăderi cu 5,2% a producției în industria auto, determinată, conform Asociației Constructorilor Germani de Automobile (VDA), de oprirea producției fabricilor timp de mai multe săptămâni. Sectorul construcțiilor a crescut cu 9,3% în august, iar producția de utilaje și echipamente cu 5,3%.

Un indicator mai puțin volatil arată că producția industrială a Germaniei a crescut cu 0,4% în perioada iunie-august, comparativ cu precedentele trei luni.

În ritm anual, producția a urcat cu 2,3% în august 2026, un declin de 1,8% luna precedentă.