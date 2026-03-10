Germania: Start neașteptat de slab al industriei în 2026

Producția industrială a Germaniei a scăzut în ianuarie până la cel mai redus nivel din perioada pandemiei, extinzând declinul de anul trecut, pe fondul cererii externe slabe și al sporirii concurenței tot mai puternice din China, din China, a anunțat luni Oficiul federal de statistică (Destatis), transmite Reuters.

În același timp, comenzile pentru bunuri ”Made in Germany” au înregistrat un declin peste așteptări.

Producția industrială a celei mai mari economii europene a scăzut cu 0,5% în ianuarie, comparativ cu luna precedentă, în timp ce analiștii se așteptau la un avans de 1%. Declinul a fost provocat în special de o scădere de 12% a producției de produse metalice (12%), dar și de reducerea înregistrată pe segmentul produselor optice, farmaceutice și electronice, a informat Destatis.

În schimb, a crescut cu 10,3% producția de energie, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute din ianuarie.

”Efectele majorării registrului de comenzi nu au stimulat încă producția”, apreciază Alexander Krueger, economist șef la banca privată Hauck Aufhaeuser Lampe.

De asemenea, datele Eurostat arată că în ianuarie comenzile industriale au scăzut cu 11,1%, după patru luni de creșteri ale acestui indicator. Analiștii se așteptau la un declin de 4,5%.

Excluzând comenzile mari, în ianuarie comenzile industriale au scăzut cu doar 0,4%. În decembrie, în septembrie, comenzile industriale din Germania au înregistrat cel mai semnificativ avans din ultimii doi ani.

În pofida volatilității, analiștii își mențin previziunile optimiste pentru acest an privind evoluția economiei germane, exceptând o escaladare semnificativă a războiului în Iran și, ca rezultat, prețuri ridicate ale petrolului.

”Cifrele nu sunt pentru cei slabi de inimă. Per ansamblu, continuăm să ne menținem așteptările că avansul economiei din acest an va fi mai ridicat decât anul trecut”, a apreciat economistul Jens-Oliver Niklasch de la LBBW.

Luni, Ministerul Economiei din Germania a avertizat asupra riscurilor cu care se confruntă industria ca efect al războiului, care nu reflectă încă în indicatori.