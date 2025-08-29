Gheorghiu (SLPR): Așa-zisul profit al Poștei Române nu există; este doar o iluzie contabilă

Poșta Română ar intra în faliment dacă statul ar alege mâine un alt furnizor pentru serviciile sale, ceea ce arată că așa-zisul ‘profit’ al companiei este doar o iluzie contabilă mascată în spatele contractelor publice, a declarat vineri președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), Florin Gheorghiu.

‘Astăzi trebuie să spunem un adevăr pe care conducerea îl ascunde și pe care opinia publică trebuie să îl cunoască. Se vorbește despre profit la Poșta Română. Se dau comunicate de presă și se laudă conducerea că, în sfârșit, Poșta este o companie profitabilă. Dar adevărul este altul. Nu există profit real. Poșta Română nu trăiește din eficiență, din servicii moderne sau din inovație. Poșta trăiește din banii statului, adică din banii noștri, ai contribuabililor. Doar în anul 2024, Casa Națională de Pensii a virat către Poșta Română peste 578 de milioane de lei. Iar dacă privim perioada 2020-2025, vorbim de aproape două miliarde și jumătate de lei. Acești bani au intrat direct în conturile Poștei. Doar în anul 2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contribuit major la bugetul Poștei Române, acesta dăruind Programul MIPE companiei prin Ordonanță de Urgență cu încredințare directă. Acești bani au intrat direct în conturile Poștei. Întrebarea e simplă: unde este profitul? Dacă mâine, statul român ar alege un alt furnizor pentru aceste servicii, Poșta Română ar intra imediat în faliment. Asta înseamnă că așa-zisul ‘profit’ nu există. Este doar o iluzie contabilă, mascată în spatele contractelor publice’, a spus Gheorghiu, într-un mesaj video transmis de Blocul Național Sindical (BNS).

Potrivit liderului sindical, o pondere semnificativă din totalul celor 7.800 de salariați din Poșta Română ‘sunt ținuți la limita supraviețuirii, plătiți cu salariul minim pe economie’.

‘Și mai grav este că, în spatele acestor cifre, stau oameni. Aproape 7.800 de salariați. Oameni care duc greul acestei companii și care, în proporție covârșitoare, sunt ținuți la limita supraviețuirii, plătiți cu salariul minim pe economie. Profitul despre care vorbește conducerea nu este rodul unei strategii economice de succes, ci rezultatul unei nedreptăți. Este profitul obținut prin menținerea salariaților pe salarii mici, prin lipsa de investiții în oameni, prin ignorarea celor care fac ca această companie să funcționeze zi de zi. Adevărul este următorul: Poșta Română nu se poate lăuda cu performanță. Se poate lăuda doar că primește bani publici și că își exploatează angajații. (…) nu putem accepta această minciună. Nu putem accepta ca munca noastră să fie trecută sub tăcere, în timp ce conducerea își atribuie merite nemeritate. Este momentul să ne unim, să cerem salarii decente și condiții corecte (…) Suntem pregătiți să vă sprijinim inclusiv în instanță, pentru a demonstra nedreptățile și pentru a lupta pentru drepturile voastre’, a menționat Florin Gheorghiu.

Președintele SLPR a menționat, totodată, că, pe data de 13 august, au început negocierile pentru noul contract colectiv de muncă, însă, în momentul de față, acestea au fost oprite din cauza angajatorului ‘care nu dorește să aibă un contract colectiv de muncă valabil’.

‘De ce? Tocmai pentru a nu achita drepturi salariaților. Și un drept extrem de important este următorul: salariile compensatorii în caz de disponibilizare. Precizez că bugetul de venituri și cheltuieli al Poștei Române pentru anul 2025 nu prevede nicio sumă la capitolul pentru disponibilizări ca drepturi compensatorii. Asta ce înseamnă că zilele trecute Poșta dorea să facă o reorganizare din 1 septembrie 2025 și printr-o decizie internă s-a prelungit acest termen la 1 octombrie 2025. Cu rea-credință, reprezentanții Poștei Române nu doresc să continue negocierile pentru noul contract colectiv de muncă și doresc să reia același subiect ca anul trecut, când pentru o perioadă de timp nu a existat un contract colectiv de muncă. Atunci, salariații rămân la mila angajatorului și la drepturile minimale care sunt prevăzute în Codul muncii’, a punctat Gheorghiu.

Conform datelor Poștei Române, publicate pe 1 august, operatorul național de servicii poștale și de curierat a încheiat anul 2024 cu un profit brut record de 85,3 milioane lei și o cifră de afaceri de 1,72 miliarde de lei.