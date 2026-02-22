Giganţii tehnologici angajează sute de miliarde pentru AI-ul indian, pe măsură ce India îşi accelerează ambiţia de superputere tehnologică

Marile companii de tehnologie au promis investiţii de ordinul sutelor de miliarde de dolari în dezvoltarea inteligenţei artificiale în India, pe fondul unui summit major care a reunit lideri mondiali şi directori din industria AI, relatează CNBC.

În timp ce guverne şi corporaţii din întreaga lume se întrec în dezvoltarea tehnologiei, giganţi precum Amazon, Microsoft, Meta şi Alphabet au anunţat cheltuieli de capital care ar putea atinge 700 de miliarde de dolari în acest an.

În ultima săptămână, grupul indian Reliance a dezvăluit planuri de a investi 110 miliarde de dolari în centre de date şi infrastructură, iar conglomeratul Adani a anunţat o investiţie de 100 de miliarde de dolari în centre de date AI în următorul deceniu.

Şi firmele americane au făcut anunţuri majore: Microsoft a declarat la Indian AI Impact Summit că este în grafic pentru a investi 50 de miliarde de dolari în AI în Sudul Global până la sfârşitul deceniului.

OpenAI şi producătorul de cipuri AMD au anunţat parteneriate cu grupul Tata pentru dezvoltarea capacităţilor AI, iar Blackstone a participat la o rundă de finanţare de 600 de milioane de dolari pentru Neysa, o platformă de infrastructură AI indiană.

Summitul a fost marcat şi de controverse. Bill Gates, cofondator Microsoft, s-a retras după critici publice legate de asocierea sa anterioară cu finanţatorul condamnat Jeffrey Epstein. O universitate indiană a fost ironizată după ce a susţinut că a inventat un robot-câine care s-a dovedit a fi de fapt un model comercial chinezesc.

India îşi accelerează ambiţia în AI

Summitul AI a venit într-un moment în care India îşi intensifică eforturile pentru a deveni una dintre superputerile tehnologice ale lumii. Guvernul a aprobat proiecte de producţie de cipuri în valoare de 18 miliarde de dolari pentru a consolida lanţul de aprovizionare intern.

Între timp, SUA şi India se apropie de un acord comercial care ar reduce tarifele şi ar creşte cooperarea economică. În cadrul evenimentului, reprezentanţi ai ambelor guverne au semnat acordul Pax Silica, o iniţiativă americană lansată în mandatul Trump, menită să securizeze lanţul global de aprovizionare pentru tehnologiile bazate pe siliciu.

Interesul companiilor pentru piaţa indiană a fost evident din lista impresionantă de participanţi: Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai (Alphabet), Dario Amodei (Anthropic) şi Demis Hassabis (Google DeepMind). Nvidia a anunţat extinderea parteneriatelor cu fonduri de capital de risc din India pentru a se implica în startup-urile promiţătoare din ecosistem.

Deşi piaţa bursieră indiană a explodat la finalul lui 2025, capitalul privat rămâne insuficient, spune Anirudh Suri, fondator India Internet Fund.

”Nu vedem încă un flux suficient de capital de risc şi investiţii private în antreprenorii indieni din AI.”

Unii experţi consideră că India rămâne în urma SUA şi Chinei în cercetarea avansată, însă preşedintele Microsoft, Brad Smith, crede că lucrurile se pot schimba rapid în domenii specializate.

”Dacă te uiţi la talentul ingineresc, concluzia este că India poate deveni un loc unde se dezvoltă modele”, a declarat acesta. Vor exista ”numeroase momente DeepSeek” în viitor, inclusiv în India, a adăugat Smith.

Totuşi, alţi analişti sunt mai sceptici.

”India face eforturi spectaculoase pentru a-şi accelera avansul întârziat în AI, dar o face oferind stimulente zgomotoase fără să abordeze problemele fundamentale ale mediului de afaceri din ţară,” a spus Udith Sikand, analist la Gavekal.