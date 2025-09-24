Gigantul chinez BYD spune că are un plan de rezervă dacă nu va mai avea acces la cipurile Nvidia

Producătorul chinez de vehicule electrice BYD are un plan alternativ în cazul în care nu va mai putea utiliza cipurile Nvidia în maşinile sale, a declarat marţi Stella Li, vicepreşedinte executiv al companiei, pentru CNBC.

Li a subliniat că BYD nu a primit nicio directivă din partea autorităţilor chineze de a renunţa la cipurile Nvidia, dar că firma este pregătită pentru un astfel de scenariu.

”Toată lumea are un plan de rezervă. BYD are un plan de rezervă”, a spus aceasta.

Oficialul a reamintit că, în timpul pandemiei de Covid-19, când penuria globală de semiconductori a afectat grav sectorul auto, BYD nu a avut probleme majore datorită faptului că dezvoltase multe tehnologii interne şi a reuşit să găsească rapid alternative.

Compania controlează o mare parte din lanţul propriu de aprovizionare, de la producţia automobilelor până la dezvoltarea bateriilor.

Nvidia, al cărei sistem Drive AGX Orin este folosit de BYD pentru funcţii de conducere autonomă, se află în centrul tensiunilor comerciale SUA–China. Totuşi, Li a precizat că nu există indicii că Beijingul ar putea interzice cipurile auto ale Nvidia.

”Nu cred că vreo ţară ar face asta, pentru că ar însemna să distrugi Nvidia. Nimeni nu vrea să vadă asta”, a spus ea.