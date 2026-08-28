Google acceptă să plătească 353 de milioane de dolari pentru a încheia un proces intentat de dezvoltatorii de aplicaţii din Marea Britanie

Google a ajuns la un acord pentru plata a 260 de milioane de lire sterline (353 de milioane de dolari), într-un proces colectiv intentat în numele dezvoltatorilor care şi-au vândut aplicaţiile prin Google Play Store în Marea Britanie, transmite Reuters.

Reclamanţii acuzau Google că şi-a folosit poziţia dominantă pentru a limita distribuirea aplicaţiilor prin metode alternative şi pentru a impune dezvoltatorilor comisioane considerate excesive, de regulă, de 30%.

Procesul, ale cărui pretenţii fuseseră evaluate anterior la peste 1 miliard de lire sterline, urma să înceapă luna viitoare la Tribunalul pentru Apeluri în materie de Concurenţă din Londra.

Acordul trebuie aprobat de tribunal, iar Google nu recunoaşte nicio vină sau încălcare a legii şi susţine că avea argumente solide pentru a se apăra în proces.

Din suma totală, 160 de milioane de lire sterline vor fi disponibile pentru despăgubirea dezvoltatorilor care au vândut aplicaţii prin Play Store între august 2018 şi iulie 2026. Alte 100 de milioane de lire vor acoperi costurile şi finanţarea procesului.

Cazul face parte dintr-o serie mai amplă de acţiuni în justiţie din Marea Britanie împotriva marilor companii tehnologice privind practicile şi comisioanele aplicate pe platformele digitale. Procese similare au vizat Apple, Qualcomm şi Sony.