Google anunţă primul reactor nuclear, care va furniza energie pentru centrele de date ale companiei

Google va construi prima centrală nucleară Hermes 2 în Oak Ridge, Tennessee, în parteneriat cu startup-ul Kairos Power, a anunţat gigantul american.

Dezvoltarea inteligenţei artificiale a creat o nevoie acută de energie pentru companiile de tehnologie, care se orientează inclusiv către energia nucleară pentru a satisface această nevoie.

Ca parte a unei înţelegeri anunţate anul trecut, Google lucrează în acest sens cu startup-ul Kairos Power, iar centrala din Oak Ridge este dpar prima pe care cele două companii le vor construi.

Aceasta va furniza Google 50 de megawaţi de energie în cadrul unui acord de achiziţie pe termen lung cu Tennessee Valley Authority.

Cele două companii vor fi construi mai multe centrale nucleare, care vor include multiple reactoare modulare mici ce vor furniza energie pentru centrele de date Google din Montgomery County, Tennessee şi Jackson County, Alabama.

Noua centrală Hermes 2 este programată să înceapă operaţiunile în 2030 şi va furniza doar 10% din totalul de 500 de megawaţi pentru care s-au înţeles cele două părţi.

Potenţialul maxim de 500 de megawaţi este aşteptat să fie atins până în 2035.