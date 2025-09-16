Google investeşte 5 miliarde de lire sterline în Marea Britanie înainte de vizita lui Trump

Google a anunţat marţi o investiţie de 5 miliarde de lire sterline (5,78 miliarde de euro) pe o perioadă de doi ani în Regatul Unit, în special într-un centru de date şi în inteligenţa artificială (AI), înaintea vizitei de stat a lui Donald Trump în această ţară, relatează AFP.

Această sumă va finanţa „cheltuielile de investiţii, cercetare şi dezvoltare” ale companiei în ţară, care include Google DeepMind (laboratorul de AI al gigantului californian), a indicat grupul într-un comunicat.

Google deschide marţi un centru de date la Waltham Cross, la nord de Londra, în care a anunţat deja anul trecut că va investi un miliard de dolari (850 de milioane de euro). Suma anunţată marţi va completa această finanţare, a precizat un purtător de cuvânt al companiei pentru AFP.

Marea Britanie se pregăteşte să-l primească pe Donald Trump pentru o a doua vizită de stat miercuri şi joi, după o primă vizită în 2019, în timpul primului său mandat.

Preşedintele american va fi însoţit de mai mulţi mari patroni, în special din domeniul tehnologiei. Se aşteaptă anunţuri de investiţii, precum şi semnarea unui acord tehnologic cu Londra.

Potrivit unui oficial american, anunţurile se vor ridica la „peste zece miliarde, poate zeci de miliarde” de dolari.

Guvernul britanic a dezvăluit deja duminică investiţii de peste un miliard de lire sterline ale băncilor americane în ţară, tot înaintea vizitei de stat a preşedintelui Trump.

Iar executivul britanic a anunţat luni că Londra şi Washington vor semna un acord pentru accelerarea termenelor de autorizare şi validare a proiectelor nucleare între cele două ţări.

De la începutul războiului din Ucraina, Londra îşi intensifică eforturile pentru a renunţa la hidrocarburi şi a făcut din energia nucleară una dintre priorităţile sale.

Parteneriatul cu Washington, denumit „Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy”, urmează să fie semnat oficial în timpul vizitei de stat a lui Donald Trump.