Google își schimbă politica privind mesajele spam în UE pentru a evita să fie amendat

Gigantul tehnologic american Alphabet, compania mamă a Google, a anunțat vineri că își va schimba politica privind mesajele spam în Europa, pentru a răspunde îngrijorărilor ridicate de Uniunea Europeană, care ar fi putut să se finalizeze printr-o amendă, transmite Reuters.

Google a intrat în vizorul autorităților europene după ce editorii s-au plâns de politica sa de publicare de pagini ale unor terți pe un site, în încercarea de a abuza de clasamentele referitoare la căutări profitând de semnalele de clasare ale site-ului gazdă, practică cunoscută sub numele de SEO parazit.

Potrivit Bruxelles-ului, monitorizările sale au arătat că politica de spam a Google retrogradează site-urile de știri și conținutul altor editori în rezultatele căutărilor Google atunci când aceste site-uri includ conținut de la parteneri comerciali.

Google a spus că, începând cu 30 august, orice acțiuni de retrogradare a site-urilor nu se vor aplica utilizatorilor din cele 27 de state UE, Islanda, Norvegia și Liechtenstein (Spațiul Economic European). Gigantul american a adăugat însă că această politică nu se va schimba în afara Spațiului Economic European.

Preocupările legate de aceste practici au încurajat Comisia Europeană, care acționează ca autoritate de concurență a UE, să deschidă o investigație în baza Regulamentului privind piețele digitale (DMA), o lege europeană puternică care vizează combaterea abuzurilor de poziție dominantă comise de giganții din domeniul tehnologiei. Încălcările DMA pot aduce companiilor amenzi de până la 10% din cifra lor de afaceri globală.