Google urcă pe locul patru la vânzările de smartphone-uri în SUA

Smartphone-urile Google au devenit al patrulea brand în Statele Unite după cota de piaţă, chiar înainte de lansarea noii serii Pixel 10.

Conform analizei realizate de Canalys, Google a livrat în jur de 800.000 de smartphone-uri în Statele Unite, de la 700.000 în urmă cu an.

Cu o creştere de la an la an de 13%, smartphone-urile Pixel ajung să deţină 3% din piaţa americană şi să urce pe al patrulea loc.

Google a depăşit TCL, a cărei cotă de piaţă s-a contractat cu 23% de la an la an, după ce a livrat 700.000 de unităţi în al doilea trimestru al acestui an.

Este o victorie mică, însă, pentru Google, care, cu toate resursele avute la dispoziţie este, încă, foarte departe de liderii pieţei.

Deasupra Google, pe al treilea loc, este Motorola, cu 12% din piaţă. Motorola a crescut cu 2%, după ce a livrat 3,2 milioane de smartphone-uri.

Samsung ocupă al doilea loc cu 31% din piaţă, iar Apple este liderul pieţei de smartphone-uri, cu 49%, dar cu o scădere de 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Google urmează să lanseze smartphone-urile Pixel 10 în august, iar în septembrie Apple va lansa seria iPhone 17, care va aduce debutul lui iPhone 17 Air.