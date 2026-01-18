Grecia: Aeroporturile regionale au înregistrat anul trecut o creștere a numărului de pasageri

14 aeroporturi regionale din Grecia au primit peste 37 de milioane de pasageri anul trecut, un avans de 3% față de 2024, conform datelor publicate de operatorul aeroportuar german Fraport care le gestionează.

Numai în decembrie, cele 14 aeroporturi au avut peste 881.000 de pasageri, o creștere anuală de 9,4%. Performanța solidă din iarnă subliniază reziliența cererii pentru călătorii aeriene dincolo de sezonul de vârf din vară.

Numărul zborurilor interne a crescut cu 1,1%, la 86.971, iar al celor internaționale cu 3,2%, la 196.382. Per ansamblu traficul aerian a înregistrat o expansiune de 2,5% anul trecut.

Cea mai bună performanță s-a înregistrat la aeroportul Macedonia din Salonic. În decembrie, traficul aerian a crescut cu 10,7%, la 580.267 de pasageri, iar pe ansamblul anului trecut s-a înregistrat un avans de 8,2%, la aproape opt milioane de pasageri.

În 2017, Grecia a acordat unui consorțiu condus de Fraport AG o concesiune pentru operarea și dezvoltarea a 14 aeroporturi regionale pe o perioadă de 40 de ani, în schimbul a 1,23 miliarde de euro.

Până în 2040, numărul turiștilor ar urma să ajungă la 55 milioane, o creștere de 18 milioane față de nivelul actual, în timp ce veniturile din turism ar urma să ajungă la 36 miliarde de euro, cu 14 miliarde de euro mai mult decât în 2024, conform previziunilor Băncii Greciei.