Grecia anunță subvenții de 300 milioane de euro pentru consumatori și fermieri

Grecia va acorda în aprilie și mai subvenții pentru combustibili și îngrășăminte, precum și reduceri la biletele de feribot, în valoare totală de 300 milioane de euro, pentru a contracara impactul economic al conflictului din Orientul Mijlociu asupra consumatorilor și fermierilor, a anunțat, luni, premierul Kyriakos Mitsotakis, transmit Reuters și publicația elenă To Vima.

Mitsotakis a subliniat abordarea duală a autorităților de la Atena: ‘Suntem în prima linie a dezvoltării unui răspuns european unificat și, până atunci, acționăm în mod unilateral, la nivel național’.

Conform premierului, Guvernul va subvenționa motorina în rețeaua de distribuție cu 0,16 euro pe litru, ceea ce va avea ca rezultat o reducere netă de 0,20 euro pe litru inclusiv TVA.

Pentru a contracara majorarea prețului benzinei, va fi introdus un card digital de combustibili, utilizat la benzinării, transport public și taxiuri. Sprijinul mediu este estimat la 0,36 euro pe litru, ceea ce timp de două luni va duce la economii de aproximativ 50 euro în Grecia continentală și 60 euro în insule, pe baza consumului obișnuit de 70 litri pe lună.

Fermierii vor beneficia de o subvenționare de 15% a îngrășămintelor achiziționate, pentru a atenua impactul creșterii bruște a prețurilor.

Companiile de feriboturi vor primi o compensație de la Guvern ce prevede reducerea obligatorie a prețurilor la bilete, menită să le păstreze la nivelul celor de anul trecut.

Inițiativa urmează să fie finanțată din fonduri publice și dintr-o taxă specială pe profiturile operatorilor jocurilor online de noroc în stil cazinou, asigurând 100 milioane de euro pentru măsuri, a spus Mitsotakis.

El a adăugat: ‘Aceste inițiative, permise de un management fiscal prudent, consolidează protecția socială în perioade turbulente fără a pune în pericol realizările noastre. Ne menținem rezervele financiare în cazul în care situația economiei mondiale se înrăutățește semnificativ’.

Săptămâna trecută, prim-ministrul anunțase că Grecia va plafona timp de trei luni marjele de profit la combustibili și produsele de pe rafturile supermarketurilor, pentru a lupta împotriva celor care speculează creșterea prețurilor energiei ca rezultat al războiului din Iran.

‘Aceste turbulențe nu ar trebui să ducă la obținerea de profituri excesive. Clar nu putem rezolva creșterile inițiale de prețuri, dar cu certitudine trimitem mesajul că aceste turbulențe nu pot duce la profituri nejustificate, care ar înrăutăți problemele existente’, a afirmat Kyriakos Mitsotakis în timpul întâlnirii cu președintele elen Konstantinos Tassoulas.

Grecia se confruntă deja cu o criză a costului vieții care a început în timpul pandemiei și s-a intensificat după invadarea Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.