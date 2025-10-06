Grecia: Autoritățile se așteaptă la o accelerare a ritmului de creștere economică în 2026

Economia Greciei ar urma să înregistreze o creștere accelerată în 2026, depășind marile economii ale Europei, grație majorării investițiilor și cheltuielilor de consum robuste, arată proiectul de buget pe 2026 prezentat luni de Guvernul elen, transmite Reuters.

Guvernul de la Atena se așteaptă la o creștere economică de 2,4% anul următor, după un avans de 2,2% în acest an, grație parțial fondurilor de relansare de la Uniunea Europeană.

‘Un motor cheie al acestui elan este ritmul de creștere a investițiilor, care ar urma să ajungă la 10,2% în 2026’, a declarat ministrul de Finanțe, Kyriakos Pierrakakis, după trimiterea proiectului de buget pe 2026 către Parlament.

Cu toate acestea, Guvernul de la Atena și-a revizuit în jos o previziune anterioară cu privire la creșterea economică din acest an, de la 2,3% până la 2,2%, din cauza stagnării economiei europene, o sursă importantă de investiții și turism pentru Grecia, precum și a efectelor noii politici tarifare a administrației Trump în SUA.

Grecia, țară care și-a revenit după o criză a datoriilor care aproape a scos-o din zona euro, se așteaptă la un surplus bugetar primar de 2,8% în 2026, pe fondul unor venituri mai mari din taxe și al diminuării șomajului.

Proiectul de buget atrage atenția asupra riscurilor care ar putea apărea de pe urma provocărilor fiscale din marile economii europene și a noilor tarife din SUA precum și a posibilelor tensiuni geopolitice. Proiectul include scutiri de taxe în valoare de aproape 1,7 miliarde euro pentru a veni în sprijinul gospodăriilor cu copii și a finanța majorarea pensiilor. Acestea ar urma să fie finanțate prin venituri mai mari din taxe, ce vor apărea grație îmbunătățirii veniturilor gospodăriilor și scăderii șomajului.

Grecia trebuie să înregistreze un surplus primar de aproape 2% în fiecare an, pentru a putea acoperi plățile cu dobânzile și a menține uriașa datorie publică sustenabilă.

Datoria publică a Greciei, care în prezent este la cel mai ridicat nivel din zona euro, ar urma să scadă cu 7,8 puncte procentuale, până la 137,6% din PIB în 2026, de la 145,6% în acest an.

‘Dacă acest lucru se va întâmpla, Grecia nu va mai fi cea mai îndatorată țară din Uniunea Europeană’, a spus Pierrakakis.

De la ieșirea sa din acordul de asistență internațională, în 2018, Grecia și-a redobândit ratingul din categoria investment grade, în 2023, și-a refăcut sistemul bancar și s-a bazat doar pe piețele financiare internaționale pentru a-și acoperi necesarul de împrumuturi.