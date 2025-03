Greenvolt Group își consolidează prezența în Franța prin lansarea oficială a Greenvolt Next France la târgul BePositive din Lyon

Greenvolt Group, lider global în domeniul energiei regenerabile, își consolidează prezența în Franța prin lansarea oficială a Greenvolt Next France la târgul BePositive din Lyon, un centru industrial important unde compania și-a instalat recent birourile din Franța, marcând astfel un pas important în direcția energiei regenerabile descentralizate pe această piață.

Greenvolt Next France își propune să sprijine companiile și municipalitățile din Franța prin soluții de energie curată, valorificând expertiza internațională și cunoștințele locale. Compania propune noi moduri de a produce și consuma energie electrică prin soluții adaptate pentru sisteme fotovoltaice (pe acoperișuri, la sol, pergole pentru mașini), stocare solară, mobilitate electrică și autoconsum colectiv, ajutând clienții să își diminueze costurile cu electricitatea, să reducă dependența de rețea și să își atingă obiectivele de decarbonizare.

Cu un obiectiv ambițios de a instala o capacitate de 125 MW până în 2028, Greenvolt Next France va fi susținută de o investiție planificată de 50 de milioane de euro, generând până la 100 de locuri de muncă directe și indirecte.

Compania își propune să stimuleze inovația în sectoare-cheie precum logistica frigorifică, întreprinderile comerciale și industriale, centrele de retail, operațiuni agricole (agrivoltaismul), clădirile publice și fondurile imobiliare. Pe lângă contribuția la tranziția energetică, Greenvolt Next France va consolida și economia locală, valorificând expertiza regională și colaborând îndeaproape cu profesioniști și meșteri calificați, în special din regiunea Auvergne-Rhône-Alpes.

O extindere strategică în Franța

„Franța reprezintă o etapă importantă în strategia noastră de expansiune europeană, mai ales în contextul cererii tot mai mari pentru soluții de energie descentralizată”, spune João Manso Neto, CEO al Greenvolt Group. „Generarea energiei cât mai aproape de punctul de consum și valorificarea spațiilor deja construite reprezintă o abordare logică din perspectivă financiară, ecologică și socială. Având o vastă experiență la nivel european, avem încredere în impactul pe care îl vom avea asupra sectorului energiei regenerabile din Franța și în receptivitatea pieței”, a adăugat João Manso Neto.

Cu sediul în Lyon, Greenvolt Next France va funcționa ca un centru pentru promovarea adoptării soluțiilor de generare distribuită în întreaga țară, oferind soluții de finanțare adaptate nevoilor specifice ale fiecărui client. Greenvolt Next France asigură controlul complet asupra dezvoltării, instalării și întreținerii proiectelor sale, oferind soluții complete pentru afaceri.„Suntem conștienți că firmele se confruntă cu costuri ridicate la electricitate, incertitudine și volatilitate pe piața energetică, fiind în același timp puternic motivate să își decarbonizeze operațiunile pentru a se conforma noilor cerințe legale privind utilizarea energiei solare pe suprafețele private și publice. Generarea descentralizată (DG) poate oferi o soluție care ajută la gestionarea acestor provocări, oferind reducerea costurilor și predictibilitate, alături de un management responsabil și sustenabil”, spune Tiago Braga Cruz, Country Manager al Greenvolt Next France.

O ofertă cuprinzătoare

Greenvolt Next France este specializată în proiectarea, construcția, gestionarea și întreținerea sistemelor de energie regenerabilă descentralizată, inclusiv instalații fotovoltaice pe acoperișuri, la sol, pe pergole pentru mașini, precum și proiecte agrivoltaice.

Aceste soluții sunt susținute de opțiuni flexibile de finanțare, precum contractele de tip Power Purchase Agreements (PPA), un model oferit de Greenvolt Next pentru a răspunde cererii companiilor de a accesa energie sustenabilă fără investiții, eliminând nevoia de capital inițial pentru instalare și riscuri operaționale, asigurând în același timp energie regenerabilă la un cost redus și predictibil pentru partenerii săi.

„Oferim soluții personalizate de tip one-stop-shop pentru dezvoltarea, operarea și finanțarea proiectelor de energie regenerabilă dedicate autoconsumului și modelelor de partajare a energiei. Avem expertiza tehnică, un istoric dovedit de succes și sprijinul financiar necesar pentru a face un pas înainte și a colabora cu companii de diverse dimensiuni și din diferite sectoare”, spune Tiago Braga Cruz.

Unul dintre principalii factori ai creșterii Greenvolt Next France va fi extinderea copertinelor fotovoltaice deasupra parcărilor comerciale și instalarea de panouri solare pe acoperișurile clădirilor din sectorul retail și logistic, ca răspuns la noile cerințe reglementare din Franța.

O caracteristică distinctivă a soluțiilor Greenvolt Next constă în modelul de autoconsum colectiv. Această abordare permite companiilor sau locațiilor care nu utilizează integral energia produsă să treacă la un sistem de partajare a energiei, cum ar fi cel din cadrul comunităților energetice. Surplusul energetic este apoi partajat și consumat de membrii din apropiere, inclusiv alte afaceri și gospodării.

„Suntem pionierii soluțiilor de autoconsum colectiv, asigurându-ne că afacerile își valorifică la maximum spațiul disponibil, beneficiind în același timp de distribuirea energiei către utilizatori din apropiere, ceea ce generează un flux de venituri stabil și pe termen lung. Ne propunem să aducem energia mai aproape de clienții noștri, oferind soluții care asigură mai multă flexibilitate, costuri reduse la energie și parteneriate durabile”, spune Tiago Braga Cruz, Country Manager al Greenvolt Next France.

În prezent, Greenvolt Next operează pe 12 piețe europene, cu o capacitate semnată de peste 450 MWp, peste 180 MWp instalați și un portofoliu de peste 2.500 de proiecte, poziționându-se ca o veritabilă platformă paneuropeană pentru clienții B2B din sectorul corporativ și industrial, oferind soluții tip one-stop-shop de autoconsum. Specializată în proiectarea, construcția, gestionarea și întreținerea sistemelor de energie regenerabilă descentralizată, compania oferă soluții care includ sisteme fotovoltaice (pe acoperișuri, la sol și pe pergole pentru mașini) pentru autoconsum individual și colectiv, completate de sisteme de stocare cu baterii, pompe de căldură, mobilitate electrică, toate susținute de modele de finanțare flexibile, inclusiv contracte PPA.

Pentru mai multe informații, vizitați: https://next.greenvolt.com/france/