Grindeanu: Pachetul privind administrația și cel privind relansarea economică trebuie să fie aprobate în același timp

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu va accepta ca Guvernul să își asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administrația și pe cel privind relansarea economică și că în coaliție s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri.

‘Noi ne-am vazut azi la coaliție pe o agendă discutata de săptămâna trecută legată de buget, legată de discuțiile care au avut loc la Ministerul Finanțelor pe pachetul de relansare și legat de un anumit calendar pentru asumarea concomitent pe cele două pachete, unul de administrație și celălalt de relansare economică și pe calendarul cu aprobarea bugetului. (…) Eu vreau să vă spun un lucru foarte clar și l-am spus și astăzi în coaliție, iar punctul meu de vedere a fost întărit și de către domnul Kelemen Hunor, eu vă spun că PSD nu renunță sub nicio formă la acest pachet de relansare economică. (…) E clar că România are nevoie și de așa ceva pentru că de șase-șapte luni noi vorbim doare de tăieri, de dat oamenii afară, de restructurări, de creșteri de TVA, de creșteri de impozite. Lucrurile acestea trebuie să înceteze și trebuie să ne ocupăm și de partea cealaltă. Acest pachet de relansare a economiei este extrem de important din punctul nostru de vedere și este esențial dacă se dorește a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliții. (…) S-a încercat astăzi un fel de decuplare a celor două pachete, dar eu cred că lucrurile au fost bine înțelese – amândouă pachetele trebuie să fie în același timp aprobate’, a spus Grindeanu la România Tv.

El a adăugat că e ușor să scazi deficitul doar prin creșteri de taxe și impozite și prin eliminări de investiții.

‘Reducerile de deficit în mod corect se fac și prin creștere economică, iar ceea ce propune PSD prin aceste măsuri ar duce implicit la creșterea economică. (…) Sunt absolut convins, și îi dau dreptate președintelui Nicușor Dan, că nu era nevoie să creștem TVA’, a menționat liderul PSD.