Grindeanu: PSD nu mai înaintează o altă propunere; le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că social-democrații nu mai înaintează o altă propunere și le-a transmis ‘curajoșilor’ din PNL și USR că PSD nu se teme de votul cetățenilor.

‘PSD a fost mereu constructiv în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide așa-zis pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească criza politică. PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim continuu mințiți, stând la masă cu președintele României. PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii’, a scris Grindeanu pe Facebook.

El a subliniat că PSD a avut aceeași poziție de la bun început, a urmărit formarea unui guvern stabil și funcțional.

‘PSD a făcut concesii importante pe parcursul celor 50 de zile. Am acceptat inclusiv varianta unui prim-ministru din partea unui partid clasat după PSD la alegeri. Despre rotative. În acordul politic anterior PNL a exercitat deja prima parte a rotației la conducerea Guvernului. Nu există niciun argument de echitate care să justifice reluarea acestui mecanism de la început. PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic. PSD este pregătit să guverneze. Avem un program clar, un acord politic respectat și o majoritate stabilă. Ceilalți poate vor doar să guverneze încă două luni ca interimari. PSD consideră că spațiul compromisului este epuizat. Dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis’, a menționat acesta.

Sorin Grindeanu a susținut că nu este util să fie prelungite ‘negocieri fără perspectivă’.

‘PSD consideră că există soluții clare, constituționale. Ori există o majoritate care își asumă guvernarea, ori trebuie să acceptăm că actualul Parlament nu mai poate genera o formulă stabilă. PSD are o datorie față de românii care ne-au ales. Am făcut concesii importante, unele dificile pentru propriul nostru electorat. Nu putem cere membrilor și votanților noștri noi concesii. Concluzie: PSD nu mai înaintează o altă propunere. De aceea, le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor. Foamea voastră de funcții are o limită: nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România! P.S. Ilie Bolojan, vin agențiile de rating! Ar fi bine să înveți engleză până atunci’, a transmis Grindeanu.