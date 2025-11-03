Grindeanu spune că se va stabili o nouă dată pentru ca premierul să vină în Parlament

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat luni că premierul Ilie Bolojan va veni la dezbaterea ‘Ora prim-ministrului’ din Parlament la o altă dată, iar aceste amănunte urmează să fie stabilite de angajații de la cabinetele celor doi demnitari.

Grindeanu a fost întrebat cum vede absența premierului din Parlament, chiar dacă această absență a fost motivată.

‘În primul rând, contextul cred că trebuie să-l prezentăm. Eu și colegii mei credem că securitatea României e cel mai important subiect. Având în vedere că în ultima săptămână au avut loc anumite evenimente care necesită explicație, ăsta a fost motivul pentru care Parlamentul, Camera Deputaților, l-a invitat pe prim-ministru pentru a-i informa pe români în ce situație suntem și care sunt planurile de viitor. Ãsta a fost motivul, așa cum bine știți. Am primit de dimineață informarea de la Guvern că nu poate să vină, în acest moment colegii mei de la cabinet iau legătura cu cabinetul prim-ministrului astfel încât să facă, să spunem, o potrivire de calendar ca la o dată viitoare prim-ministrul să vină. (…) Hai să vedem. În mod clar, va veni’, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Președintele Camerei Deputaților a menționat că nu știe care este procedura și cine ar fi trebuit să îl anunțe pe el referitor la retragerea trupelor americane din România.

‘Nu știu care e procedura, chiar nu știu. Sunt om totuși cu experiență. Am avut destule, să spunem, situații în care, în mod normal, ești informat. Nu am fost informat din acest punct de vedere. Nu știu dacă președintele (trebuia să îl informeze – n.r.), am văzut o clarificare de la prim-ministru care spunea și dânsul că aflase de luni, noi am aflat miercuri. E mai puțin important până la urmă acest lucru, important e totuși ceea ce vă spuneam mai devreme. Haideți să vedem în ce situație suntem, care este radiografia la zi și care sunt planurile noastre pe viitor’, a afirmat acesta.

Duminică, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea ‘Orei Premierului’ pentru o dată ulterioară, având în vedere invitația grupurilor parlamentare ale PSD și AUR pentru luni, zi în care agenda sa este foarte încărcată.