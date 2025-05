Grupul Agroland raportează vânzări consolidate de 89 milioane lei, în primul trimestru, în creştere cu 18% faţă de perioada similară a anului trecut

Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piaţa de retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, a obţinut în primul trimestru vânzări consolidate de 89 milioane lei, în creştere cu 18% faţă de perioada similară a anului trecut, şi un profit net de 3 milioane de lei, majorat cu 36%.

”Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piaţa de retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, a obţinut, în T1 2025, vânzări consolidate de 89 milioane lei, în creştere cu 18% faţă de perioada similară a anului trecut şi un profit net de 3 milioane de lei, majorat cu 36% comparativ cu trimestrul 1 2024”, anunţă grupul.

„Primul trimestru din 2025 a fost unul de expansiune pentru grupul Agroland. Am avut rezultate bune şi am avansat cu paşi mari în toate cele trei direcţii principale ale grupului. Ne-am concentrat pe extinderea reţelei de magazine, pe consolidarea diviziei Food şi pe dezvoltarea agribusiness-ului, dar poate cel mai important este faptul că am început să pregătim transformarea Agroland într-un holding bine structurat, cu o organizare clară şi eficientă. Credem că această schimbare va aduce şi mai multă transparenţă pentru investitori şi ne va ajuta să gestionăm mai bine resursele, să creştem profitabilitatea şi să ne atingem obiectivul de 100 de milioane de euro cifră de afaceri în următorii trei ani”, a declarat Horia Cardoş, fondator şi CEO Agroland Group.

Cele mai mari venituri au fost generate, în această perioadă, de categoria furaje şi concentrate, cu 20,1 milioane lei (+12% faţă de trimestrul 1 2024), datorită creşterii cu 93% a producţiei la fabricile din Caransebeş şi Işalniţa, în ciuda scăderii preţurilor; urmează puii de o zi, cu 17,8 milioane lei (+21%), şi ouăle de consum, cu 16,5 milioane lei (+52%), creştere determinată de extinderea capacităţii de producţie la Mihăileşti (+37%) şi de majorarea preţului la ouă.

Veniturile din inputurile agricole au înregistrat în primele trei luni ale anului 16 milioane lei, în scădere cu 25% faţă de perioada similară din 2024, fiind determinată de restrângerea activităţii de trading de cereale la nivel intra-grup prin suspendarea acestor vânzări către terţi.

În primul trimestru, cheltuielile cu mărfurile au rămas constante la 40,4 milioane lei, reprezentând cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor, şi au reflectat volumul ridicat al activităţii de distribuţie, chiar dacă valoarea absolută nu a crescut. În acelaşi timp, cheltuielile cu materii prime şi materiale au înregistrat o creştere de 54%, în trimestrul 1 2025 faţă de trimestrul 1 2024, până la 15,1 milioane de lei, pe fondul intensificării producţiei în fabricile de furaje (Işalniţa şi Caransebeş), pet food (Bixad) şi la platforma avicolă Mihăileşti. O altă categorie importantă de cheltulieli a fost reprezentată de cele cu energia şi apa, care au crescut, în aceaşi perioadă, cu 52%, ajungând la 2 milioane de lei, în contextul creşterii activităţii de producţie, costurile fiind parţial compensate prin utilizarea panourilor solare instalate în mai multe locaţii din reţea. De asemenea, cheltuielile cu personalul au ajuns la 9,9 milioane de lei, în creştere cu 29% faţă de perioada similară a anului anterior, evoluţie determinată atât de majorarea salariului mediu, cât şi de creşterea numărului de angajaţi (493 faţă de 409 în trimestrul 1 2024).

Agroland Agribusiness, la nivel de situaţii financiare individuale, a încheiat primul trimestru din 2025 cu vânzări de 19,3 milioane lei, înregistrând o uşoară creştere de +0,3% şi un un rezultat net de 0,74 milioane lei, în scădere cu 18% comparativ cu trimestrul 1 2024. Aceste rezultate sunt datorate în special de amânarea unor tratamente agricole din luna martie pentru luna aprilie, pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile. De asemenea, s-a înregistrat o scădere a vânzărilor de seminţe de porumb şi floarea-soarelui, în contextul reticenţei tot mai mari a fermierilor de a cultiva aceste plante, după pierderile repetate provocate de secetă în anii anteriori.

La nivel consolidat, Agroland Group a înregistrat cheltuieli financiare de 2,7 milioane de lei, o majorare de 41%. Aceasta este determinată de creşterea datoriilor bancare, care au o rată variabilă a dobânzii, restul cheltuielilor fiind reprezentat de dobânda fixă aferentă obligaţiunilor corporative AAB26 şi AGR28.

”Rezultatele din trimestrul 1 2025 arată că strategia noastră de integrare şi eficientizare începe să dea roade. Creşterea profitului net cu 36%, într-un trimestru în care am extins semnificativ producţia şi am gestionat presiuni pe costuri, reflectă un control financiar riguros şi o bună alocare a resurselor. Pregătirea pentru transformarea Agroland într-un holding bine organizat ne va ajuta să lucrăm mai eficient, să folosim mai bine resursele şi să oferim investitorilor o imagine mai clară asupra modului în care funcţionează fiecare parte din grup”, a declarat Adrian Gafiţa, director financiar, Agroland Group.

Pentru Divizia de Food, Agroland Group a realizat investiţii totale în valoare de 3,5 milioane de euro din care 2 milioane de euro au fost alocate pentru dotări la nivelul a 6 hale noi din ferma nr. 6 de pe platforma de ouă de la Mihăileşti, care adăpostesc 105.000 găini ouătoare, dublând capacitatea fermei. Tot la Mihăileşti, Agroland a alocat 1,5 milioane de euro pentru finalizarea noii staţii de sortare şi ambalare a ouălor, care permite procesarea atât a producţiei proprii, cât şi a ouălor achiziţionate de la fermieri locali, infrastructură care a contribuit semnificativ la creşterea volumelor vândute, atât în reţelele de retail din România, cât şi pe pieţele externe. Mai mult decât atât, fabrica de ouă lichide din Caransebeş a intrat în ultima fază de amenajare, urmând montarea echipamentelor în perioada imediat următoare.

De asemenea, a fost finalizată achiziţia primei ferme autorizate de ouă BIO din România, urmând să dubleze în următoarele 6 luni capacitatea de producţie de ouă ecologice. Această achiziţie a avut loc în contextul în care se poate remarca o evoluţie atipică pe piaţa ouălor, preţurile fiind în creştere odată cu intrarea în sezonul cald, contrar tendinţei obişnuite. Această situaţie este generată de cererea ridicată în Europa şi de scăderea producţiei în Europa de Vest.

În ceea ce priveşte divizia de Retail, compania estimează deschiderea a 12–15 magazine noi Agroland, inclusiv prin preluarea unei reţele regionale din judeţele Suceava, Botoşani şi Iaşi, aflându-se în negocieri avansate cu dezvoltatori pentru contractarea de spaţii comerciale pentru anul 2026. Pentru a susţine această expansiune, Agroland va finaliza la Işalniţa, în următoarele 6–8 săptămâni, noua platformă logistică cu o capacitate de 4.000–5.000 de paleţi, situată în imediata vecinătate a fabricii de furaje. Investiţia totală se ridică la 1,5 milioane de euro.

În cadrul diviziei Agribusiness, compania a început procesul de retehnologizare a staţiei de procesare a seminţelor, cu obiectivul de a creşte eficienţa şi capacitatea de prelucrare. În paralel, Agroland explorează activ achiziţia unei ferme vegetale, care să permită controlul direct asupra unei părţi din materia primă necesară fabricilor proprii de furaje. Aceste demersuri susţin strategia Agroland de integrare verticală şi reducere a dependenţei de pieţele volatile de cereale.

În aprilie 2025, Grupul Agroland a iniţiat un proces de rebranding şi reorganizare pe trei verticale strategice – Retail, Food şi Agribusiness – pentru o gestionare mai eficientă a resurselor şi o monitorizare clară a performanţei. Transformarea într-un holding, estimată a fi finalizată până la sfârşitul anului, urmăreşte creşterea marjelor de profit, transparenţa faţă de investitori şi atingerea unei cifre de afaceri consolidate de 100 milioane euro în următorii trei ani, cu obiectivul listării pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti.

Agroland este un grup antreprenorial românesc prezent pe piaţa de retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, fondat de Horia Cardoş, care şi-a început activitatea în 1997 ca o mică reţea de magazine pentru fermieri. În prezent, prin divizia Agroland Retail, grupul operează cea mai mare reţea – peste 240 de magazine specializate în vânzarea de produse pentru grădină, fermă şi animale de companie.

Divizia Agroland Food integrează fermele existente, fabrica de procesare a ouălor, fermele de reproducţie şi staţiile de incubare, şi în viitor linia de abatorizare. Agroland Agribusiness administrează distribuţia de inputuri agricole, tradingul de cereale, producţia şi selecţia de seminţe, urmând ca până la sfârşitul anului să integreze şi fabricile de furaje.

Acţiunile Agroland Business System şi Agroland Agribusiness sunt listate pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti începând din 2021, sub simbolul AG şi respectiv AAB.