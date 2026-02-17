Guvernul britanic închide ”o portiţă” legală: chatbot-urile AI, incluse în legea privind siguranţa online a copiilor

Guvernul Marii Britanii a anunţat că va închide ”o portiţă” din legislaţia privind siguranţa online, astfel încât chatbot-urile bazate pe inteligenţă artificială vor intra sub incidenţa obligaţiilor de combatere a conţinutului ilegal, riscând amenzi sau chiar blocarea dacă nu respectă legea, relatează CNBC.

Premierul Keir Starmer a confirmat că instrumente precum ChatGPT (dezvoltat de OpenAI), Gemini (al Google) şi Copilot (al Microsoft) vor fi incluse în cadrul Online Safety Act.

Măsura vine după ce autorităţile britanice au criticat platforma X, deţinută de Elon Musk, în urma apariţiei de conţinut explicit generat de chatbot-ul Grok. Atât autoritatea de reglementare Ofcom, cât şi Comisia Europeană au investigat distribuirea de imagini explicite, inclusiv cu minori.

Potrivit noilor prevederi, chatbot-urile vor trebui să respecte ”obligaţiile privind conţinutul ilegal” sau ”vor suporta consecinţele încălcării legii”.

Starmer a declarat că intervenţia în cazul Grok a transmis un mesaj clar că nicio platformă nu beneficiază de tratament preferenţial şi că guvernul închide lacunele care pun copiii în pericol.

Noile competenţe anunţate includ posibilitatea stabilirii unor limite minime de vârstă pentru accesul la reţelele sociale, restricţionarea funcţionalităţilor considerate dăunătoare, precum derularea infinită a conţinutului, şi limitarea accesului minorilor la chatbot-uri AI şi la VPN-uri.

O altă măsură va obliga companiile de social media să păstreze datele unui copil în cazul decesului acestuia, cu excepţia situaţiilor în care activitatea online este clar nelegată de cauză.

Contextul este unul de presiune politică crescută privind impactul reţelelor sociale asupra sănătăţii mintale a copiilor şi adolescenţilor. În decembrie, Australia a devenit prima ţară care a interzis accesul la reţelele sociale pentru tinerii sub 16 ani, obligând platforme precum YouTube, Instagram şi TikTok să implementeze metode stricte de verificare a vârstei.

Spania a devenit recent primul stat european care aplică o astfel de interdicţie, iar Franţa, Grecia, Italia, Danemarca şi Finlanda analizează măsuri similare.

În Marea Britanie, guvernul a lansat în ianuarie o consultare publică privind interzicerea reţelelor sociale pentru minorii sub 16 ani, iar Camera Lorzilor a votat deja amendarea proiectului de lege privind bunăstarea copiilor şi şcolile pentru a include o astfel de interdicţie.

Următoarea etapă legislativă presupune examinarea modificărilor în Camera Comunelor, ambele camere ale Parlamentului trebuind să ajungă la un acord înainte ca noile prevederi să intre în vigoare.