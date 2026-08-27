Guvernul ungar anunță că pensia minimă va crește de patru ori începând din ianuarie 2027

Noul guvern conservator al Ungariei a anunțat joi că pensia minimă va crește de la 80 de euro pe lună, în prezent, la 330 de euro, începând din ianuarie 2027, o măsură care vizează sute de mii de oameni, informează EFE.

”Sute de mii dintre compatrioții noștri seniori își fac socoteala la sfârșitul fiecărei luni pentru a vedea dacă pot să plătească pentru medicamente, mâncare, facturi sau poate lemne de foc. Acest lucru este pur și simplu inacceptabil”, a declarat prim-ministrul Peter Magyar pe Facebook.

Prin această decizie, ”sute de mii de oameni își vor vedea pensiile crescând considerabil”, a adăugat șeful executivului ungar.

Peter Magyar este prim-ministru din luna mai, după ce a câștigat alegerile legislative cu partidul său, Tisza, împotriva premierului ultranaționalist de atunci, Viktor Orban, și a partidului acestuia, Fidesz, la putere între 2010 și 2026.

În ianuarie 2026, în Ungaria, dintr-o populație de 9,7 milioane de locuitori, aproape 2,3 milioane de pensionari primeau o pensie.

Potrivit Oficiului Național de Statistică al Ungariei (KSH), peste 240.000 de pensionari primesc pensii mai mici de 330 de euro pe lună.

În Ungaria, conform datelor din iunie, pensia medie este de aproximativ 660 de euro pe lună, în timp ce salariul mediu este de aproximativ 1.400 de euro pe lună, iar 95% din pensii se situează sub salariul mediu.

Pensia minimă de 80 de euro pe lună a fost stabilită în 2008 și nu a mai fost modificată de atunci.