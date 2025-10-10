Hidroelectrica: Majorarea tarifului reglementat pentru serviciile de sistem are un impact minor în factura de energie electrică

Majorarea tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica, se va reflecta în prețul final al energiei însă impactul este unul minor, reprezentând aproximativ 0,6% din valoarea totală a facturii, a anunțat joi Hidroelectrica.

Potrivit companiei, pentru un consum mediu de 100 kWh/lună, creșterea înseamnă o diferență de aproximativ 70 de bani în factura finală.

‘Începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ‘Transelectrica’ S.A., în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial. Acest tarif se aplică tuturor furnizorilor de energie din România. Ajustarea, stabilită prin decizie a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a modificat tariful de la 0.00704 lei/kWh la 0.01279 lei/kWh pentru componenta care se referă la tariful reglementat pentru servicii de sistem aferente Transelectrica. Impactul asupra prețului final al energiei este minor, reprezentând sub 1% din valoarea totală a facturii de energie electrică (aproximativ 0,6%). Astfel, pentru un consum mediu de 100 kWh/lună, creșterea se traduce printr-o diferență de aproximativ 70 de bani în factura finală’, se precizează în comunicatul companiei.

Noul tarif se va reflecta în facturile emise începând cu luna octombrie 2025, aferente consumului de energie din luna septembrie 2025.

Totodată, Hidroelectrica a precizat că își menține oferta de preț făcută către clienți în ceea ce privește energia activă, componenta din tarif controlată de companie.