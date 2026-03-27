Ilie Bolojan anunţă o nouă măsură pentru reducerea preţurilor la combustibili, ”până la finalul zilei de luni”

Premierul Ilie Bolojan anunţă că se va lua un nou set de măsuri, ”până la finalul zilei de luni” pentru reducerea preţurilor la carburanţi, cel mai probabil fiind vorba despre reducerea accizei.

Ilie Bolojan a vorbit, într-un interviu acordat G4Media, despre declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului: ”Această primă măsură urmăreşte trei obiective. Pe de o parte, să putem interveni în aşa fel încât dacă vom avea o criză de aprovizionare să ne putem limita exporturile de motorină şi de ţiţei, să nu permitem creşterea adaosurilor faţă de media de anul trecut, să evităm preţurile speculative şi să limităm componenta de biocombustibil, care creşte preţul combustibilului.”.

Premierul precizează că, luni dimineaţa, va avea loc o nouă întâlnire a grupului de lucru.

”Ne propunem ca, până la finalul zilei de luni, să venim cu o a doua măsură care să însemne o intervenţie pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”, a mai declarat premierul.

Acesta a explicat că pentru reducerea TVA ”avem o componentă de infringement cu Uniunea Europeană”: ” Dacă am aplica-o, ar însemna că ne creăm această problemă. Din punct de vedere al accizelor este cea mai facilă soluţie şi foarte probabil ne vom duce pe acest aspect”.

Premierul a explicat că există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare şi trebuie realizate mai multe calcule.

”Să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta, atât din punct de vedere al duratei în care s-ar aplica această schemă (…) dar, de asemenea, un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creşteri, va fi întors către cetăţenii României prin reducerea de accize care se va face”, a explicat premierul.

Acesta a avertizat că orice măsură luată trebuie să nu aibă efecte colaterale.

”Dacă vii cu alte măsuri sau dacă nu le gândeşti cum trebuie, există riscul să generezi blocaje de aprovizionare (…) De asemenea, poţi să creezi sincope puternice pe partea de import de combustibil, de ţiţei sau de motorină, de exemplu, unde cererea este mult mai mare decât benzina pe piaţa românească”, a explicat premierul.

Premierul a avertizat că, cu cât conflictul se prelungeşte, cu atât situaţia va deveni mai dificilă.

”Cea mai bună situaţie pe care ne-o putem imagina este să se ajungă la o formă de armistiţiu sau de deblocare a circulaţiei prin zona Golfului, în aşa fel încât să se reia aprovizionare a globală de combustibil. Pentru că efectele, aşa cum le vedem, sunt defavorabile tuturor economiilor”, a declarat premierul.

Întrebat dacă există un plan B pentru buget în situaţia în care conflictul din Iran se prelungeşte, Bolojan a declarat: ”În condiţiile în care s-ar întâmpla o astfel de situaţie, cu siguranţă lucrurile vor trebui reaşezate. Sper să evităm o astfel de situaţie pentru că nu ne afectează doar pe noi, ci, aşa cum v-am spus, întreaga economie globală”.

Guvernul a declarat, joi, prin Ordonanţa de urgenţă adoptată în şedinţă, situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere în perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026 şi a instituit un pachet de măsuri pentru protejarea cetăţenilor şi economiei.