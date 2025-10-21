IMM România: Afacerile din sectorul HoReCa scad cu circa 10 miliarde lei dacă TVA urcă la 21%

Majorarea TVA la 21% în sectorul HoReCa ar putea genera o pierdere de aproximativ 10 miliarde lei a cifrei de afaceri din domeniu, dar și o diminuare în final a încasărilor la bugetul de stat și a competitivității, a afirmat marți Florin Jianu, președintele IMM România.

‘În continuare nu vedem măsuri de relansare economică. Nu vedem programe de susținere a IMM-urilor, măsuri prin care sunt susținute firmele la început de drum, firmele care vor să se dezvolte, firmele care vor să exporte. Vedem în continuare discuții despre măriri de taxe, de impozite, acea posibilitate, eronată în opinia noastră, de creștere a TVA în domeniul HoReCa. Datele INS arată o scădere a turismului de aproximativ 30%. Analiza noastră arată faptul că, dacă s-ar mări cota de TVA la o cotă standard în domeniul HoReCa, ar exista o pierdere a cifrei de afaceri de aproximativ 10 miliarde lei numai în acest domeniu. Pentru faptul că a fost o cotă redusă de TVA în această perioadă și au mai fost acele vouchere de vacanță, în câțiva ani de zile cifra de afaceri a domeniului turismului s-a triplat, de la 22 miliarde lei la 66 miliarde lei. Mergând pe aceste trenduri și pe ceea ce se întâmplă în această perioadă și mărirea fiscalității, analiza va arăta o diminuare a cifrei de afaceri și o diminuare, în final, a încasărilor la bugetul de stat, a competitivității’, a precizat Florin Jianu, într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, IMM România solicită ca Pachetul 3 de reforme să conțină, printre altele, menținerea cotei reduse de TVA la 11% și susținerea turismului ca prioritate națională.

Pe lista de cerințe se mai află eliminarea procedurilor birocratice inutile și unificarea entităților care solicită și încasează diverse taxe, cerute de 67,7% dintre antreprenori.

De asemenea, circa 60,7% dintre antreprenori solicită reducerea prețului la energia electrică, deoarece afectează în mod direct productivitatea și competitivitatea întreprinderilor românești, în condițiile în care prețul energiei electrice este în medie cu 50% mai mare în România decât în vestul Europei.

Antreprenorii cer politici și programe pentru susținerea micilor întreprinzători, accelerarea și finalizarea procedurilor de digitalizare, sprijinirea operatorilor de transport și fiscalizarea prestatorilor neînregistrați și eliminarea concurenței neloială.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în septembrie, că nu s-a discutat în coaliție ipoteza majorării TVA, însă a arătat că el a anunțat, atunci când această cotă a rămas de 11% pentru HoReCa, faptul că în luna octombrie se va face o evaluare a situației, dacă va rămâne la acest nivel sau se va duce la cota standard.

IMM România a organizat, marți, o conferință de presă în care s-a discutat, printre altele, despre majorarea salariului minim brut pe țară începând cu 1 ianuarie 2026.