Industria auto europeană riscă un ‘declin ireversibil’, avertizează președintele Stellantis

Președintele Stellantis, John Elkann, a avertizat marți că industria auto europeană riscă un ‘declin ireversibil’, transmite Reuters.

Comisia Europeană urmează să prezinte pe 10 decembrie un pachet de propuneri, în cadrul revizuirii programate a regulamentului UE privind emisiile de carbon pentru industria auto.

Vorbind la Torino, cu prilejul debutului producției de serie a noii versiuni hibride a modelului Fiat 500, Elkann a declarat că industria auto europeană în ansamblu a elaborat un pachet de propuneri pentru Comisia Europeană pentru a oferi producătorilor auto mai multă flexibilitate în ceea ce privește obiectivele de emisii – și că acest lucru ‘ar permite sectorului să evite un astfel de declin’.

‘Există o altă modalitate de a reduce emisiile în Europa într-un mod constructiv și convenit, restabilind creșterea pe care am pierdut-o și nevoile oamenilor’, a declarat Elkann în timpul unui eveniment care a marcat începerea producției noii versiuni hibride a mașinii mici Fiat 500.

Printre propunerile din industrie se numără permiterea vehiculelor hibride plug-in, a modelelor cu autonomie extinsă și a combustibililor alternativi după 2035, calcularea medie a obiectivelor intermediare de reducere a emisiilor de carbon stabilite pentru 2030 pe parcursul mai multor ani, introducerea unei scheme ample de casare a mașinilor existente și adaptarea reglementărilor – pentru a favoriza producția de mașini mici.

Introdus în 2020 ca vehicul pur electric, noul Fiat 500 hibrid este unul dintre modelele pe care Stellantis mizează pentru a inversa declinul producției sale italiene, din cauza unui mix de factori, inclusiv cererea scăzută, în special pentru vehiculele electrice, și concurența din partea producătorilor chinezi.

Înmatriculările de autoturisme în Europa s-au ridicat la aproximativ 13 milioane de unități anul trecut, încă sub nivelul de 15,8 milioane de unități consemnat înainte de Covid în 2019.

Noul director general de la Stellantis, Antonio Filosa, a declarat că discuțiile cu autoritățile europene au fost lungi și aprofundate, dar acum industria are nevoie de ‘acțiuni urgente și definitive’. ‘Dacă ni se va permite să recâștigăm clienții cu produse excelente, cum ar fi hibridul 500, vom putea cu siguranță să restabilim creșterea esențială pentru investițiile și inovația viitoare… sprijinind ocuparea forței de muncă în Europa’, a declarat Filosa.

La rândul său, Gianluca Ficco de la sindicatul UILM a declarat într-un comunicat că începerea producției modelului hibrid Fiat 500 este un element pozitiv pentru producția italiană de automobile, dar a adăugat că UE trebuie să schimbe regulile pentru industria auto, ‘înainte să fie prea târziu’ și pentru a evita consecințe dure pentru industrie și locuri de muncă.