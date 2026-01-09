Industria auto extinde un pact pentru software open-source, pentru a accelera dezvoltarea şi a reduce costurile

Peste 30 de companii din întreg lanţul de aprovizionare al industriei auto au convenit să colaboreze în cadrul unei iniţiative de software open-source, cu scopul de a dezvolta generaţia următoare de automobile şi de a reduce costurile, a anunţat miercuri asociaţia industriei auto din Germania, citată de Reuters.

Asociaţia germană a industriei auto, VDA, a anunţat extinderea iniţiativei în marja târgului CES de la Las Vegas, unde producătorii auto şi furnizorii mizează tot mai mult pe inteligenţa artificială şi software pentru a revitaliza un sector afectat de costuri ridicate şi de ritmul lent al inovaţiei.

Grupul auto european Stellantis şi producătorul de camioane Traton au semnat memorandumul de înţelegere, alături de furnizorul german Schaeffler şi de producătorii de cipuri Infineon şi Qualcomm, a precizat VDA.

Aceştia se alătură unor mari constructori germani precum Volkswagen, BMW şi Mercedes-Benz, ducând numărul total al participanţilor de la 11, când iniţiativa a fost lansată anul trecut, la 32 de companii în prezent.

Potrivit VDA, colaborarea are ca obiectiv reducerea eforturilor de dezvoltare şi mentenanţă cu până la 40% şi scurtarea timpului de lansare pe piaţă cu până la 30%.

”Creşterea participării în această colaborare reflectă o schimbare globală clară către inovaţia deschisă în industria auto”, a declarat Mike Milinkovich, director executiv al Eclipse Foundation, co-organizator al iniţiativei.