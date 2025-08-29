Inflația în Germania a revenit pe creștere în luna august, din cauza scumpirii alimentelor

Inflația în Germania a revenit pe creștere în luna august, pentru prima dată de la începutul anului, potrivit unor cifre provizorii publicate vineri care sunt superioare așteptărilor și vin cu o săptămână înainte de următoarea reuniune de politică monetară de la Banca Centrală Europeană (BCE), informează AFP și DPA.

Potrivit Oficiului federal de statistică (Destatis), indicele prețurilor de consum a înregistrat o creștere de 2,2% în ritm anual în luna august, după ce s-a menținut la 2% în lunile iunie și iulie. Cifra anunțată de Destatis este superioară estimărilor analiștilor, care mizau pe o rată anuală a inflației de 2,1%.

De la o lună la alta, indicele prețurilor de consum a înregistrat un avans de 0,1%.

Inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, a rămas nemodificată în luna august la 2,7%.

Datele preliminare arată că în luna august, germanii au plătit cu 2,5% mai mult pentru alimente decât în luna august a anului trecut. Produse precum cafeaua și ciocolată s-au scumpit cu aproape un sfert comparativ cu luna august a anului trecut. În schimb, potrivit calculelor preliminare, energia a fost cu 2,4% mai ieftină în luna august comparativ cu situația din urmă cu un an. Prețurile la servicii au înregistrat o creștere de 3,1% în luna august.

Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank) a avertizat în ultimul său raport lunar de conjunctură: ‘în lunile următoare, este posibil ca rata inflației să crească, temporar’.

Datele privind inflația în zona euro au fost publicate înaintea datelor privind inflația în zona euro, care vor fi anunțate marți. Analiștii prognozează ca inflația în zona euro a rămas nemodificată la 2% în luna august.