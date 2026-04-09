Ingredientele pentru cozonac sunt mai ieftine în 2026, însă consumatorii nu ar trebui să se aștepte la ieftiniri majore

Ingredientele pentru cozonac sunt mai ieftine în 2026, deci cozonacul de Paște ar putea avea un preț ușor mai redus decât cel de anul trecut, totuși, consumatorii nu ar trebui să se aștepte la ieftiniri majore la raft, având în vedere cererea ridicată specifică perioadei, indică o analiză realizată de XTB, dată joi publicității.

‘Produse precum cacao, zahăr, unt, grâu sau ouă sunt și mai relevante în această perioadă, pentru că sunt principalele ingrediente ale cozonacului de Paște. După ce oamenii s-au confruntat cu valuri de inflație ridicată, întrebarea firească este cât va costa un cozonac în 2026? Răspunsul depinde de dinamica ingredientelor care stau la baza rețetei, anul acesta fiind una favorabilă pentru consumatori’, arată analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

Astfel, cacaua, una dintre cele mai importante materii prime, a înregistrat creșteri de preț pe tot parcursul anului 2024, din cauza recoltei slabe, care a dus la scăderea producției mondiale în principalele țări producătoare. Ulterior, anul 2025 a înregistrat corecții abrupte, de ordinul a 60%, pentru că nivelurile au fost ajustate în urma aprecierii excesive.

În prezent, evoluția prețului boabelor de cacao continuă să fie marcată de scăderi importante, de aproximativ 45% de la începutul anului, explică analiștii XTB.

Prețurile zahărului și untului din Uniunea Europeană au înregistrat, de asemenea, corecții în raport cu valorile înregistrate în anii precedenți. Pe de altă parte, grâul și ouăle se mențin peste cifrele de acum un an, chiar dacă prețul grâului continuă să fie tranzacționat la minime istorice.

‘În acest moment, nu există indicii privind apariția unor noi presiuni majore asupra prețurilor. Evoluția ingredientelor necesare pentru pregătirea cozonacului de Paște nu este uniformă: în timp ce tariful boabelor de cacao a cunoscut o scădere, alte materii prime s-au menținut la aceleași niveluri sau chiar au avut ușoare majorări. Deși efectele conflictului din Orientul Mijlociu se reflectă deja în costurile pentru combustibil sau energie, momentan acestea nu s-au tradus, deocamdată, într-o scumpire directă a ingredientelor. Astfel, cozonacul de Paște din 2026 ar putea avea un preț ușor mai redus decât cel de anul trecut. Totuși, consumatorii nu ar trebui să se aștepte la ieftiniri majore la raft, având în vedere cererea ridicată specifică perioadei’, adaugă autorii studiului.

