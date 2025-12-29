INS: 35,2% dintre managerii din comerţul cu amănuntul şi 40,3% din construcţii consideră că preţurile vor creşte, până în februarie

Managerii din industrie şi comerţul cu amănuntul estimează pentru perioada decembrie 2025 – februarie 2026 scădere moderată a activităţii economice, potrivit Institutului Naţional de Statitică (INS). 17,5% dintre managerii din construcţii şi 10,3% din industria prelucrătoare estimează că în perioada decembrie 2025 – februarie 2026 numărul de salariaţi va scădea, în timp ce 35,2% din managerii din comerţul cu amănuntul şi 40,3% din construcţii consideră că preţurile vor creşte.

Industria prelucrătoare

Pe baza datelor din ancheta de conjunctură, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni scădere moderată a producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de -8,7%.

Se estimează, de asemenea, scădere moderată şi a numărului de salariaţi (sold conjunctural -6,3%).

Preţurile produselor industriale sunt aşteptate să crească, tendinţă indicată printr-un sold conjunctural de +24,6%.

Construcţii

Potrivit opiniilor exprimate de manageri în luna decembrie, volumul producţiei din sectorul construcţii va avea o tendinţă descendentă în următoarele trei luni (sold conjunctural -24,5%).

De asemenea, se preconizează o diminuare şi a numărului de salariaţi (sold conjunctural -15,1%).

Se aşteaptӑ ca preţurile lucrărilor de construcţii să urmeze o traiectorie ascendentă reflectată printr-un sold conjunctural de +35,3%.

Comerţ cu amănuntul

În sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni scădere moderată a cifrei de afaceri (soldul conjunctural fiind -6,6 %).

În ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează o tendinţă de uşoară creştere a numărului de salariaţi (sold conjunctural +10,7%).

Majorӑri de preţuri sunt estimate de 35,2% dintre respondenţi iar scăderi de doar 1,8 %, soldul conjunctural fiind astfel de +33,4%.

Servicii

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendinţă de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -4,2%.

În sectorul serviciilor, numărul salariaţilor este preconizat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -3,6%.

Preţurile de vânzare sau de facturare se anticipeazӑ cӑ vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +17,5%.

Rezultatele prezentate în acest comunicat au fost obţinute prin intermediul anchetelor statistice de conjunctură realizate în luna decembrie 2025, reflectând estimările făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendinţele în evoluţia activităţii economice, numӑrului de salariaţi şi preţurilor. Rezultatul final se obţine sub forma unui sold conjunctural procentual, calculat ca diferenţă între ponderea celor care au ales varianta pozitivă (va creşte) a fenomenului şi ponderea celor care au indicat varianta negativă (va scădea). Rezultate detaliate se regăsesc în link-urile din subsolul tabelelor. Soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic.