INS: Afacerile din comerțul cu ridicata, în scădere la nivelul lunii ianuarie 2026

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a înregistrat scăderi atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată, în luna ianuarie a acestui an față de perioada similară din 2025, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, în prima lună din 2026, ca serie brută, afacerile din comerțul cu ridicata s-au diminuat cu 2,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu ridicata nespecializat (-15,2%), comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-8,4%), comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (-7%), comerțul cu ridicata specializat al altor produse (-3,4%) și la comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (-2%).

În schimb, creșteri au fost consemnate în activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (+22%), comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+0,9%) și comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (+0,5%).

Potrivit sursei citate, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a scăzut cu 0,5%, în ianuarie 2026, comparativ cu intervalul similar din anul anterior.

Raportat la decembrie 2025, în ianuarie, anul curent, afacerile din comerțul cu ridicata, ca serie brută, au scăzut cu 23,1%, pe fondul activităților din comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (-47,9%), comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (-35,6%), comerțul cu ridicata nespecializat (-28,4%), activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-24,9%), comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-23,5%), comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (-23,3%), comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (-12,8%) și comerțul cu ridicata specializat al altor produse (-12%).

Pe de altă parte, ca serie ajustată, scăderea cifrei de afaceri pe acest segment de activitate a fost de 4,7%, de la o lună la alta.