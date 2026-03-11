INS: Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 9,1%, în ianuarie 2026

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), în luna ianuarie din 2026, comparativ cu aceeași lună a anului anterior, a scăzut atât ca serie brută cu 9,1%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 6,5%, potrivit informațiilor Institutului Național de Statistică (INS) date miercuri publicității.

Astfel, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a înregistrat o scădere ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-13,8%), vânzările de produse nealimentare (-11,3%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,9%).

Același indicator statistic, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a înregistrat o reducere, în perioada menționată, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-4,8%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3%).

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 25,3%, ca urmare a scăderii înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-27,7%), comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-26,6%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-21,5%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut, pe ansamblu, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 3,7%, ca urmare a scăderii înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-5,5%), comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,2%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-0,1%).