INS: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a crescut, ca serie brută, cu 1,6%, în primele zece luni

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), a crescut, în primele zece luni, atât ca serie brută cu 1,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

”Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2024, a înregistrat o creştere pe ansamblu, cu 1,6%, datorită creşterilor activităţilor de intermediere în comerţul cu ridicata (+10,7%), comerţului cu ridicata nespecializat (+10,2%), comerţului cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+9,1%), comerţului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+5,3%) şi comerţului cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+1,2%)”, arată datele INS.

Scăderi au înregistrat: comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-5,1%), comerţul cu ridicata specializat al altor produse (-4,0%) şi comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-2%).

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2024, a crescut pe ansamblu, cu 1%.

Octombrie 2025 comparativ cu septembrie 2025

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna octombrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu, cu 3,5%, ca urmare a scăderilor cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-25,2%), activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (-10,4%), comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-2,5%), comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (-1,9%) şi din comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (-1,4%).

Creşteri au înregistrat: comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+7,3%), comerţul cu ridicata nespecializat (+3,5%) şi comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+3,2%).

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna octombrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu, cu 1,1%.

Octombrie 2025 comparativ cu octombrie 2024

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna octombrie 2025, comparativ cu luna octombrie 2024, a crescut pe ansamblu, cu 1,2%, datorită creşterilor comerţului cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+10,4%), comerţului cu ridicata nespecializat (+9,7%), comerţului cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (+7,4%), activităţilor de intermediere în comerţul cu ridicata (+7,1%) şi comerţului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+2,6%). Scăderi au înregistrat: comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-6,2%), comerţul cu ridicata specializat al altor produse (-4,9%) şi comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (-0,1%).

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna octombrie 2025, comparativ cu luna octombrie 2024, a crescut pe ansamblu, cu 4,3%.