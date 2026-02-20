INS: Cifra de afaceri din industrie pe total a crescut, în termeni nominali, cu 3,2%, în 2025

Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut, în termeni nominali, cu 3,2%, în anul 2025 comparativ cu anul 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

”Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în anul 2025 comparativ cu anul 2024, pe ansamblu, cu 3,2% datorită creşterilor înregistrate în industria extractivă (+9,5%) şi în industria prelucrătoare (+2,9 %)”, arată datele INS.

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+7%), industria bunurilor de capital (+4%), industria bunurilor de uz curent (+3,9%) şi industria bunurilor intermediare (+3,2%).

Industria energetică a scăzut cu 5,3%.

Decembrie 2025 comparativ cu noiembrie 2025

Cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna decembrie 2025 comparativ cu luna precedentă, pe total, a scăzut cu 6,7% ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă (-8,7%) şi în industria prelucrătoare (-6,7%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-22,1%), industria bunurilor intermediare (-17,6%) şi industria energetică (-7,5%).

Creşteri au înregistrat: industria bunurilor de uz curent (+3,0%) şi industria bunurilor de capital (+0,5%).

Decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024

Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în luna decembrie 2025 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 6,1% datorită creşterii înregistrate în industria prelucrătoare (+6,4%). Industria extractivă a scăzut cu 0,9%.

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: industria bunurilor de capital (+8,5%), industria bunurilor de uz curent (+7,3%) şi industria bunurilor intermediare (+5,8%).

Scăderi au înregistrat: industria energetică (-3,4%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-2,5%).