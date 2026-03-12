INS: Construcțiile de locuințe, în scădere cu 3,14% în 2025

Construcțiile de locuințe au înregistrat o scădere cu 3,14% în 2025, anul trecut fiind terminate 59.062 locuințe, cu 1.916 mai puține decât în anul 2024, conform datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică.

Situația pe medii de rezidență, în anul 2025 față de anul 2024, pune în evidență creșterea ponderii locuințelor terminate în mediul rural (de la 43,2% în anul 2024 la 46,3% în anul 2025) și o scădere în mediul urban (de la 56,8% în anul 2024 la 53,7% în anul 2025).

Repartiția pe fonduri de finanțare a locuințelor terminate relevă faptul că în anul 2025, față de 2024, au scăzut atât locuințele realizate din fonduri private (-1.863 locuințe), cât și locuințele realizate din fonduri publice (-53 locuințe).

În perioada analizată, distribuția în profil regional arată o scădere a numărului de locuințe terminate în șase din cele opt regiuni de dezvoltare: Centru (-685 locuințe), Vest (-609), Nord-Vest (-575), Sud-Muntenia (-417) , Sud-Est (-279) și Sud-Vest Oltenia (-181). Creșteri s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est (+516 locuințe) și București-Ilfov (+314).

De asemenea, datele INS arată că în trimestrul IV 2025 au fost date în folosință 18.740 locuințe, în creștere cu 73 locuințe, față de trimestrul IV 2024.

Pe medii de rezidență, în trimestrul IV 2025, cele mai multe locuințe au fost construite în mediul urban (52,2 %).

Repartiția pe fonduri de finanțare a locuințelor terminate relevă faptul că, în trimestrul IV 2025, față de trimestrul IV 2024, a crescut numărul locuințelor realizate din fonduri private cu 262 locuințe, iar cele din fonduri publice au scăzut cu 189 locuințe.

Distribuția în profil regional în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, evidențiază o creștere a numărului locuințelor terminate în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+460 locuințe), Centru (+182), Nord-Vest (+39) și Sud-Vest Oltenia (+34). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-268 locuințe), Sud-Muntenia (-184), București-Ilfov (-134) și Sud-Est (-56).