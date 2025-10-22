INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut cu 0,7%,în primele opt luni, ca serie brută

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut în primele opt luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 0,7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

”Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025 a înregistrat o cifră de afaceri cu 0,7% mai mică comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 august 2024, ca urmare a scăderilor cifrei de afaceri la: activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-15,8%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-3,5%) şi activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-0,1%)”, arată datele INS.

Creşteri au înregistrat: serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+13%) şi activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+0,2%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 august 2024 a scăzut cu 1,1%.

August 2025 comparativ cu iulie 2025

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna august 2025, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o scădere cu 2,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-12,3%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-9,4%) şi la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-3,6%).

Creşteri au înregistrat: activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+21,6%) şi activitǎţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+5,6%).

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna august 2025, faţă de luna precedentă, a scăzut cu 5,5%.

August 2025 comparativ cu august 2024

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna august 2025, a înregistrat o cifră de afaceri cu 7,3% mai mică faţă de luna august 2024, ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-17,5%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-16,7%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-7,9%) şi la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-5,4%).

Activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative au crescut cu 0,8%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna august 2025 a scăzut cu 7,5%, comparativ cu luna august 2024.