INS: Volumul lucrărilor în construcții, în scădere cu 2,4%, în ianuarie, față de aceeași lună din 2025

Volumul lucrărilor de construcții a scăzut, ca serie brută, cu 2,4%, în luna ianuarie a acestui an față de aceeași perioadă din 2025, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 0,9%, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit statisticii oficiale, ca serie brută, pe elemente de structură, scăderi s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale (-5,2%) și la lucrările de construcții noi (-3,3%). Lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 3,8%.

Pe obiecte de construcții, scăderi s-au înregistrat la clădirile nerezidențiale (-2,6%), construcțiile inginerești (-2,5%) și la clădirile rezidențiale (-2,1%).

Ca serie ajustată, pe elemente de structură, lucrările de reparații capitale au scăzut cu 5,8%, iar lucrările de construcții noi cu 1,4%. Lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 3,4%.

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a scăzut la construcțiile inginerești (-4,7%), clădirile nerezidențiale (-0,5%) și la clădirile rezidențiale (-0,2%).

În luna ianuarie 2026, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, față de luna decembrie 2025, ca serie brută, cu 69%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 4,6%.

În intervalul menționat, ca serie brută, scăderea volumului lucrărilor de construcții a fost evidențiată la lucrările de întreținere și reparații curente (-70,7%), lucrările de reparații capitale (-69,3%) și la lucrările de construcții noi (-68,4%).

Pe obiecte de construcții, au avut loc scăderi astfel: clădirile nerezidențiale (-75,1%), lucrările de construcții inginerești (-68,9%) și la clădirile rezidențiale (-57,8%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, scăderea a fost evidențiată la lucrările de construcții noi (-7,8%). Lucrările de reparații capitale și lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 13,6%, respectiv cu 4,7%.

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a scăzut la clădirile nerezidențiale (-22,1%) și la clădirile rezidențiale (-2,1%). Construcțiile inginerești au crescut cu 12,2%.