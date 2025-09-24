Institutele economice germane și-au îmbunătățit previziunile de creștere pentru 2025, până la 0,2%

Principalele institute economice din Germania și-au îmbunătățit prognozele cu privire la avansul înregistrat în acest an de cea mai mare economie a Europei, până la 0,2%, și se așteaptă la creșteri de 1,3% anul viitor, și de 1,4% în 2027, au declarat marți pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.

În precedentele lor previziuni, publicate în luna aprilie, institutele mizau pe o creștere de 0,1% în acest an și un avans de 1,3% anul viitor, fără a oferi un indiciu cu privire la evoluțiile din 2027. De menționat că prognozele anterioare luaseră în considerare tarifele vamale inițiale impuse de SUA la oțel, aluminiu și automobile, dar nu și tarifele de 15% pentru alte bunuri.

Planurile noului Guvern de la Berlin de a crește semnificativ cheltuielile pentru infrastructură și apărare sunt așteptate să susțină creșterea pe termen lung, dar economia germană se va confrunta deocamdată cu dificultăți, fiind afectată de războiul comercial global al administrației SUA.

Pentru anul viitor, institutele și-au menținut previziunile de creștere de 1,3%, deoarece cheltuielile guvernamentale ar trebui să ajute economia să câștige avânt. Cele mai noi prognoze includ și o primă estimare pentru 2027, când economia germană ar urma să înregistreze un avans de 1,4%.

Cancelarul german Friedrich Merz a preluat funcția în mai, promițând să relanseze creșterea economică. Deși era clar că promisiunea de creștere a cheltuielilor publice va necesita timp pentru a impulsiona economia, există sentimentul că reformele promise sunt mai lente și mai modeste decât se aștepta inițial.

Economiștii din cadrul principalelor institute solicită reforme structurale masive din partea noului Guvern pentru a pregăti economia germană pentru un viitor pe termen lung.

Prognozele economice comune elaborate de Institutul Ifo din Munchen, Institutul IWH din Halle, Institutul IfW din Kiel, Institutul RWI-Leibniz și Institutul German de Cercetări Economice (DIW) urmează să fie prezentate, joi, în mod oficial la Berlin.

În mod obișnuit, Ministerul german al Economiei include prognozele principalelor institute economice atunci când își publică propriile sale estimări.

Conform ultimelor prognoze ale Guvernului de la Berlin, publicate în aprilie, economia germană ar urma să stagneze în acest an și să înregistreze o creștere de 1% în 2026.

Germania, țară dependentă de exporturi, este singura economie din G7 care s-a contractat în ultimii doi ani.

În al doilea trimestru al acestui an, economia germană s-a contractat cu 0,3%, comparativ cu primele trei luni ale anului, pe măsură ce cererea din SUA a încetinit după luni de cumpărări anticipate în așteptarea noilor tarife vamale impuse de președintele american Donald Trump. Economia slabă și-a pus amprenta asupra pieței muncii, iar în august numărul șomerilor din Germania a depășit 3 milioane pentru prima dată într-un deceniu.