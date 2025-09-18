Inteligența artificială ar urma să majoreze comerțul global cu 37%

Inteligența artificială (AI) are potențialul de a majora semnificativ schimburile comerciale de bunuri și servicii, conform unui raport al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), transmite DPA.

Folosirea acestor tehnologii ar putea majora exporturile și importurile globale cu încă 37% până în 2040, dacă țările mai sărace își reduc decalajul de tehnologie, se arată în cel mai recent raport al OMC dedicat comerțului mondial.

Programele de inteligență artificială contribuie deja la îmbunătățirea eficienței, furnizând mai multă transparență în lanțurile de aprovizionare, automatizând procedurile vamale și ușurând îndeplinirea de către companii a reglementărilor complexe. Potențialul efect benefic al AI este cel mai vizibil în domeniul schimburilor comerciale de servicii digitale, conform OMC, care se așteaptă pe acest segment la o creștere suplimentară de aproape 42%.

Pentru mărfurile procesate, creșterea determinată de inteligența artificială este de aproximativ 24%, iar pentru comerțul cu materii prime, de aproximativ 10%.

Directorul general al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a avertizat asupra extinderii decalajului între bogați și săraci, atât pe plan internațional cât și în interiorul țărilor.

‘Fără măsuri politice proactive și o cooperare internațională mai solidă, inteligența artificială ar putea mai degrabă spori inegalitățile decât să le reducă’, susține șeful OMC.

Tehnologia și infrastructura digitală, precum și personalul calificat, se concentrează în prezent doar în câteva țări bogate. Raportul indică necesitatea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea educației și alte strategii pentru evitarea inegalităților.