Inteligenţa artificială cucereşte Gmail

Google vrea să schimbe modul în care serviciul de e-mail al companiei funcţionează, aducând un nou mod de vizualizare a informaţiilor, extrase din mesaje cu ajutorul AI.

Gigantul american a anunţat AI Inbox pentru Gmail, care extrage informaţiile din mesajele primite cu ajutorul inteligenţei artificiale generative.

Informaţiile astfel extrase sunt afişate într-o pagină cu sarcini şi subiecte de interes, în locul afişării tradiţionale a mesajelor de e-mail, cu subiect şi conţinut.

Conform companiei, AI poate sugera acţiuni precum schimbarea programării la dentist sau plata unei facturi, dacă aceste subiecte apar în mesajele primite.

Ideea este ca utilizatorul să nu mai piardă timp deschizând mesajele şi citind tot conţinutul. În schimb, acestuia îi este prezentat esenţialul şi sortând informaţiile afişate în funcţie de ceea ce AI-ul crede că este mai important pentru utilizator.

AI Inbox va fi disponibil în curând pentru un număr mic de „testeri de încredere” din Statele Unite, înainte ca disponibilitatea să fie extinsă pentru toţi cei peste trei miliarde de utilizatori de Gmail.

Noua abordare reprezintă o mare schimbare de filosofie pentru Gmail şi un risc pe care Google şi-l asumă, date fiind numeroasele moduri în care AI-ul poate induce în eroare utilizatorii, inventând informaţii.

Cu aceeaşi ocazie, Google oferă acces tuturor utilizatorilor la mai multe funcţii bazate pe AI care erau disponibile doar pentru abonaţi, precum instrumentul Help Me Write sau rezumarea mesajelor cu ajutorul inteligenţei artificiale.