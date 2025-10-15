Investitorii alocă mai mulți bani pentru tehnologiile verzi

Investițiile globale făcute în tehnologiile verzi în primele trei trimestre al acestui an le-au depășit pe cele realizate în întregul an 2024, în condițiile în care creșterea explozivă a cererii de energie din partea centrelor de date a îmbunătățit perspectivele pentru sectorul tehnologiilor verzi, transmite Bloomberg.

Investitorii publici și privați din întreaga lume au injectat 56 de miliarde de dolari în afaceri ‘verzi’, variind de la energie curată și până la facilități de stocare și vehicule electrice în primele nouă luni ale acestui an, arată un raport al analiștilor de la BloombergNEF. În contrast, anul trecut tehnologiile verzi au atras investiții mai mici de 51 de miliarde de dolari.

Revenirea interesului în acest sector este stimulată de energia verde și acordurile referitoare la stocarea energiei și vine în pofida schimbării atitudinii administrației Trump față de politicile climatice. Printre marile tranzacții încheiate în primele nouă luni se numără oferta publică inițială derulată în luna mai de producătorul chinez de baterii Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., care a strâns cinci miliarde de dolari. De asemenea, producătorul chinez de vehicule electrice BYD a strâns și el de la investitori 5,2 miliarde de dolari în luna martie, cu prilejul unei vânzări de acțiuni, iar în luna iulie producătorul spaniol de energie regenerabilă Iberdrola SA a vândut acțiuni în valoare de 5,9 miliarde de dolari.

Energia nucleară a atras o cincime din toată finanțarea climatică a investitorilor de tip venture capital, în mare parte ‘impulsionați de frenezia din jurul Inteligenței Artificiale’, subliniază analista BNEF, Musfika Mishi.

Investitorii instituționali sunt din nou interesați de sectorul tehnologiilor verzi, în special de tehnologiile climatice care pot îmbunătăți independența energetică și securitatea națională. La începutul acestei luni, Brookfield Asset Management a strâns 20 de miliarde de dolari pentru a finanța tranziția la energia curată. De asemenea, la începutul acestei săptămâni, grupul bancar JPMorgan Chase & Co. a anunțat că va investi până la 10 miliarde de dolari pentru industrii vitale precum baterii, energie nucleară și tehnologie fotovoltaică.

SUA vor avea probleme în a-și produce energia de care va avea nevoie pentru a-și alimenta creșterea industriei tech fără energie eoliană și fotovoltaică, potrivit directorului global de soluții sustenabile de la JPMorgan, Chuka Umunna. ‘Este dificil de conceput o situație în care nu vom fi nevoiți să recurgem la aceste surse de energie’, a spus Umunna.

Rămâne de văzut, însă, dacă fenomenul de creștere a investițiilor în tehnologiile verzi va continua și în 2026, subliniază analista BNEF, Musfika Mishi. Aceasta se așteaptă ca atacul președintelui Trump asupra proiectelor de energie regenerabilă să afecteze încrederea investitorilor. BNEF se așteaptă ca investițiile fondurilor de tip venture capital, care reprezintă o parte din finanțarea climatică urmărită de analiști, să se ridice la 25 de miliarde de dolari până la finele lui 2025, comparativ cu 31,7 miliarde de dolari anul trecut.