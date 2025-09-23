Ionuţ Moşteanu: Dacă premierul Bolojan pleacă, România va fi într-o situaţie foarte proastă. Cine vine în locul lui?

Ionuţ Moşteanu, unul dintre liderii USR, este de părere că, dacă premierul Ilie Bolojan demisionează, România se va afla într-o ”criză politică majoră”. El le răspunde şi reprezentanţilor PSD care susţin că, dacă Bolojan pleacă din funcţia de şef al Guvernului, coaliţia va funcţiona în continuare, conform protocolului: ”Ştiu să zică un nume de premier acei lideri care zic? Eu i-aş întreba: cine? Cine ar veni în locul lui să-şi asume tot ce-şi asumă premierul Bolojan acum?”.

Ionuţ Moşteanu a declarat că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să renunţe la funcţie dacă judecătorii Curţii Constituţionale vor decide că reforma pensiilor magistraţilor încalcă legea fundamentală, Moşteanu explicând că, în ceea ce priveşte acest act normativ, există foarte multe nuanţe.

”Poate fi ceva greşit fundamental şi atunci da, ar trebui să zici: băi, ai greşit fundamental, pare că nu te pricepi, sau o nuanţă care e o interpretare. Din nou, când vorbim de interpretarea Constituţiei, şi am văzut – nu vreau să critic CCR-ul – dar de-a lungul anilor am văzut tot felul de interpretări. Dacă e vorba doar de o nuanţă în care CCR-ul spune că: măi, statule, care ai decis la un moment dat să dai nişte pensii speciale că aşa ai gândit tu pentru societatea ta că trebuie să recompensezi o anumită categorie de cetăţeni, nu mai poţi tu, statule, să decizi că nu le mai dai pensiile astea speciale, mie nu mi se pare o echitate. Şi nu îmi scrie nicăieri în Constituţie lucrul ăsta, dacă mă întrebaţi. Dar e o discuţie de nuanţe, decizia aia nu trebuie să fie una care să pice coaliţia sau datorită căreia premierul Bolojan să plece acasă”, a afirmat Ionuţ Moşteanu, luni seară, la Antena 3.

El este de părere că, dacă premierul Ilie Bolojan demisionează, România se va afla într-o ”criză politică majoră”.

”Dacă premierul Bolojan pleacă – şi o zic, l-am cunoscut şi pe dânsul, i-am cunoscut şi pe colegii de coaliţie şi înţeleg cum arată piaţa politică în momentul ăsta – România va fi într-o situaţie foarte proastă. Cine vine în locul lui? Acei lideri (care spun că va merge mai departe coaliţia, în baza protocolului – n.r.) ştiu să zică un nume de premier, acei lideri care zic? Eu i-aş întreba: cine? Cine ar veni în locul lui să-şi asume tot ce-şi asumă premierul Bolojan acum? Că-s lucruri nepopulare pe care nu dânsul le-a creat, nu noi le-am creat, dar care trebuie rezolvate şi la limită s-au rezolvat şi evaluările comisiilor de rating şi discuţia cu ECOFIN-ul”, a adăugat Moşteanu.

Întrebat dacă, în opinia sa, va fi o criză politică în România în situaţia în care premierul Ilie Bolojan pleacă, reprezentantul USR a răspuns: ”Da, va fi o criză politică majoră”.

Moşteanu a subliniat că nu poate el să decidă dacă USR va rămâne în coaliţie în cazul în care Ilie Bolojan pleacă.

”Avem nevoie de mai mult timp pentru a echilibra situaţia fiscal-bugetară. Şi apoi, ştiţi cum e, pe vreme bună se găsesc mulţi marinari. Pe vreme proastă nu-s prea mulţi. Bolojan e unul dintre cei care şi-a asumat acest lucru şi eu, ca om, dacă vreţi, dincolo de politician, am tot respectul pentru dânsul că şi-a asumat această sarcină ingrată pentru politicieni, să ia măsuri nepopulare. Parcă e împotriva job description-ului. Dar cineva trebuie să le facă şi din nou noi ne asumăm că trebuie să echilibrăm fiscal-bugetar România. Pentru că altfel ne ducem de râpă cu toţii. Nu vrem asta”, a spus Ionuţ Moşteanu.