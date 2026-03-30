Iran: Rata inflației a depășit 50% pe fondul războiului cu SUA și Israel

Rata anuală a inflației din Iran a crescut la 50,6% la mijlocul lunii martie, o creștere de trei puncte procentuale față de luna precedentă, a anunțat duminică centrul oficial de statistică, notează AFP.

Rata inflației pentru cele 12 luni ale anului persan, din 20 februarie 2025 până în 20 martie 2026, ‘a atins 50,6%’, a precizat organismul într-un comunicat preluat de agenția oficială IRNA.

Aceasta se ridica la 47,5% în luna precedentă, pentru perioada cuprinsă între 21 ianuarie și 19 februarie.

Această accelerare a creșterii prețurilor survine în contextul în care Teheranul se află în război cu Statele Unite și Israel din 28 februarie, un conflict care s-a extins în tot Orientul Mijlociu.

Pe 20 martie, Iranul a marcat începutul Nowruz, Anul Nou persan.

Economia este penalizată de ani de zile de o hiperinflație cronică și de o depreciere puternică a monedei naționale, rialul, rezultat în special al sancțiunilor internaționale impuse Republicii Islamice.

Acest fenomen, care erodează rapid puterea de cumpărare a iranienilor, s-a accentuat în mod deosebit în ultimele luni și a fost elementul declanșator al unor vaste manifestații în decembrie.